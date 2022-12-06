Volvo, amiral gemisi EX90’ı daha geçen ay tanıttı ve bu etkinlik sırasında şirket sunumuna bir sürpriz sakladı. Büyük kardeşinin hemen yanında küçük bir SUV duruyordu.

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Şirket o sırada bir sonraki arabanın çok daha küçük olacağını doğruladı, yine de bir SUV olacak ama daha kompakt ve çok daha uygun fiyatlı. EX90, XC90’ın elektrikli sürümü olarak çıkmıştı. Daha küçük arabanın XC40’ın yerini alması ve EX40 olarak adlandırılması bekleniyordu.

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Volvo’nun CEO’su Jim Rowan, Automotive News Europe ile yakın zamanda yaptığı bir görüşmede küçük SUV’den EX30 olarak bahsetti. Arabanın Çin’de üretileceğini ancak küresel pazarlarda piyasaya sürüleceğini doğruladı. Hangi fabrikada üretileceğine henüz karar verilmedi.

EX30, mevcut XC40’tan daha küçük bir otomobil olacak ve farklı boyutlarda pil paketleri ile satışa sunulacak. Adlandırma terminolojisindeki bu değişiklik, Volvo’nun 4 elektrikli modele sahip olmaya çalışacağına işaret ediyor. EX30 en küçüğü olacak ve büyük olasılıkla EX50 ve ardından EX90’ın amiral gemisi olduğu EX70 tarafından takip edilecek.

Volvo’nun CEO’su röportajı sırasında ilginç bir yorumda bulunarak, değiştirilebilir pil paketlerini bir avantaj olarak görmediğinden bahsetmişti. Bunları daha çok bir güvenlik riski olarak görüyor ve potansiyel bir güvenlik sorunu olarak pilin sürekli takılıp çıkarılmasından bahsediyor. Yakın zamanda değiştirilebilir pillere sahip Volvo’yu göremeyeceğimizi söylemek doğru olur.

EX30’un nasıl görüneceğini veya ne kadar büyük – ya da daha doğrusu küçük – olacağını merak ediyorsanız, Smart #1’den başka bir yere bakmanıza gerek yok. Görünüşe göre her iki otomobil de platformu ve güç aktarma organlarını paylaşacak ve Volvo açıkça üzerine biraz kutu gibi bir gövde yerleştirecek.

Bu, yeni EX30’un 4.3 metreden kısa olacağı ve SEA-E platformunda (küçük araçlar için Sürdürülebilir Deneyim Mimarisi “A”) oturacağı anlamına gelir. Bu platform, 66 kWh’ye kadar pil paketlerini destekler ve daha küçük olanlar bir seçenek olarak sunulur. Bu, 440 km’ye kadar menzil ve 150 kW hızlı şarj desteği anlamına gelir.

Geely üretici grubu içinde bu platform paylaşım modelini izlersek, Smart #3 muhtemelen daha büyük Volvo EX50’nin bir ön izlemesi olacaktır. Yakında tüm üreticiler platformları paylaşacak ve yalnızca gövde stilleri ve tasarımlarında farklılık gösterecek – kulağa tanıdık geliyorsa, öyle olduğu için. Araba yapımı eski günlerde böyle çalışırdı.