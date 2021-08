Kripto para piyasası toplam değeri 1,75 trilyon doları aştı!

Çizgi roman devi ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan Marvel bu hafta Örümcek Adam NFT ‘lerini başlatacağını duyurdu. Marvel, ilk resmi NFTlerini Örümcek Adam ile yayınlayacak.

Marvel Entertainment ve Orbis Blockchain Technologies Limited, Veve Digital Collectibles ile ortaklık kurdu ve ve ‘Marvel Month’ kutlamasını başlattı. İki şirket, Marvel Süper Kahramanı Örümcek Adam’ı içeren ilk eşsiz token (NFT) varlıklarını çıkarmayı planlıyor.

Bu hafta, Örümcek Adam ve eşsiz token (NFT) hayranları, Marvel’ın Örümcek Adamı’nın beş benzersiz dijital varlığını satın alıp bunlarla etkileşime geçebilecek. Marvel ve Veve, bugün bir duyuru ile 7 Ağustos Cumartesi gününden itibaren beş farklı Örümcek Adam koleksiyonuyla birlikte satın alınabilecek ilk NFTlerin yayınlanacağını bildirdi. Marvel’in ilk resmi NFT koleksiyonun her biri 40 ila 400 dolar arasında satışa çıkacak.

Be a part of @Marvel history! The FIRST APPEARANCE of Spider-Man in premium digital collectible format drops 07 August 8AM PT.

(3/5) #MARVELxVeVe pic.twitter.com/SDLbV8udVi

— VeVe | Digital Collectibles (@veve_official) August 4, 2021