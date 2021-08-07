Kripto Para
Kripto para piyasası toplam değeri 1,75 trilyon doları aştı!
Kripto para piyasasının geneli bu hafta sonunu son derece olumlu geçiriyor. Genel kripto para piyasası, 100 milyar dolar artarak son 24 saatte %7 kazanç sağlayan güçlü bir ralliye girdi. Haziran 2021’in ortasından bu yana ilk kez, kripto para piyasası toplam değeri 1,75 trilyon doları aştı.
Bitcoin (BTC) ve ilk on altcoinin neredeyse tamamı %7 ila %10 arasında bir kazanç ve yükseliş sağladı. Yazı sırasında BTC %6,43 artışla 43.496 dolardan işlem görürken, 816 milyar dolar piyasa değerine sahip.
Lider kripto para birimi BTC, son üç günde bir sonraki hamlesini 50.000 dolar ve üstüne doğru hedeflediği sinyalleri verdiği için için neredeyse %20 kazandı. Bunun için lider kripto para biriminin 200 günlük hareketli ortalama olan 44.800 dolarlık kritik direncini aşması gerekiyor.
Bitcoin balinaları, düşen fiyatlara rağmen son birkaç aydır birikimlerine devam ediyor. Zincir içi veri sağlayıcı Santiment’in bildirdiği gibi, Bitcoin’in 100-10.000 BTC arasında tutan ‘Milyoner Katmanı’ balina adresleri, toplam Bitcoin arzının neredeyse %50’sini elinde tutuyor.
Kripto para piyasasının yükseliş rallisine geçmesindeki en büyük etken ise Ethereum. Ethereum, kripto para piyasası rallisinin lider oyuncusu olarak görülüyor. Uzun bir süre sessizliğini koruyan ETH, şimdi piyasada fırtınalar estirmeye başlamış gibi görünüyor. Şu anda Ethereum için kitle duyarlılığı Bitcoin’den çok daha yüksek.
Ethereum Londra hardforku ile beraber 3.000 doları aşan ETH fiyatı, genel kripto para piyasasında da önemli bir yükselişe zemin hazırladı. Genel altcoin hızı, bugünkü piyasa rallisinde kripto piyasasına 50 milyar dolar ekledi. İşte diğer ilk on altcoinin nasıl performans gösterdiğine dair bir anlık görüntü:
Ethereum (ETH) : %10,70 artışla 3.083 dolar
Binance Coin (BNB) : %4,41 artışla 354 dolar
Ripple (XRP) : %8,05 artışla 0,78 dolar
Cardano (ADA) : %7,11 artışla 1,47 dolar
Dogecoin (DOGE) : %19,60 artışla 0,24 dolar
Polkadot (DOT) : %5,92 artışla 20,94 dolar
Uniswap (UNI) : %11,83 artışla 28,17 dolar
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Kripto Para
Londra hardforku sonrası Ethereum tabanlı tokenlar yükselişte!
Ethereum EIP 1559 yükseltmesinin ya da bir diğer adıyla Londra Hardfork’un piyasaya sürülmesi, Etherum blok zincirinin üzerine inşa edilen tokenlar için yeni bir ralliyi harekete geçirdi. Londra hardforku ardından kripto para piyasasının en büyük ikinci kripto para birimi ETH 3 bin doların üzerine çıktı. ETH, yazı sırasında son 24 saatteki %11,48’lik yükselişi ile birlikte 3.086 dolardan işlem görüyor.
Son aylarda, çoğunlukla Ethereum’un blok zinciri üzerine inşa edilen, eşsiz tokenlara artan ilgi ve esas olarak blok zinciri kullanan merkezi olmayan finans ( DeFi ) platformlarının patlayıcı büyümesi sayesinde Ethereum ağındaki sorunlar giderek kötüleşti.
Perşembe günkü kod değişiklikleri, Ether paralarını yok ederek veya yakarak ve işlem ücretlerinin işleyişini değiştirerek bu tür sorunların çoğunu düzeltmek için tasarlandı.
Londra hardforku ile beraber Ethereum blok zincirindeki kullanılabilirlik önemli derecede iyileşme yoluna girdi. Önerdiği değişikliklere göre madencilerin işlemlerini doğrulamalarını sağlamak için daha önce şiddetli bir gaz savaşında teklif vermek zorunda kalan ağ, kullanıcılarına şimdi bir taban ücret öneriyor. Eski modelin artık sürdürülemeyecek duruma gelmesinden ve sürekli artan gaz ücretlerinden yakınan kullanıcılar, güncellemeyi heyecanla karşıladı.
Ek olarak, yeni yükseltme sayesinde Ethereum artık deflasyonist bir token. Ether Chain’e göre, şimdiye kadar toplam 4.012 ETH yakıldı ve kripto para arzını daha da daralttı. Yatırımcılar, bunun uzun vadede fiyatı olumlu etkilediğini fark ediyor ve harekete geçmek için yığılıyor.
Yükseliş Trendini Takip Eden Bazı Ethereum Tabanlı Tokenler
Ethereum blok zincirinin üzerine inşa edilen diğer kripto para birimleri de güncelleme ile birlikte gün ışığına koşuyor. Uniswap (UNI) %12,56 yükselişle 28,20 dolardan işlem görüyor. AAVE ise son 24 saatte %4,34’lük yükselişle 384 dolar seviyesinde. Polkadot (DOT) son 24 saatte %5,50 yükseliş ile 20,80 dolarda fiyatlanıyor. NEO da %6,32 artarak 46,42 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Ethereum tabanlı tokenlerdeki bu yükseliş trendinin gerçeği, gaz ücretleriyle ilgili kullanım kolaylığının önemli ölçüde azalacağı ve tıkanıklık sorununun bir ölçüde çözüleceğidir. Ethereum’u etkileyen bu protokolleri etkilerken, birçoğu fiyat artışıyla ilgili olarak kendilerine benzersiz bir yol çizmeyi başardı. Birçoğu benzer büyüme trendlerini sürdürürken, diğerleri Ethereum’un korelasyonundan koptu.
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Kripto Para
Marvel bu hafta Örümcek Adam NFT ‘lerini çıkaracak!
Çizgi roman devi ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan Marvel bu hafta Örümcek Adam NFT ‘lerini başlatacağını duyurdu. Marvel, ilk resmi NFTlerini Örümcek Adam ile yayınlayacak.
Marvel Entertainment ve Orbis Blockchain Technologies Limited, Veve Digital Collectibles ile ortaklık kurdu ve ve ‘Marvel Month’ kutlamasını başlattı. İki şirket, Marvel Süper Kahramanı Örümcek Adam’ı içeren ilk eşsiz token (NFT) varlıklarını çıkarmayı planlıyor.
Bu hafta, Örümcek Adam ve eşsiz token (NFT) hayranları, Marvel’ın Örümcek Adamı’nın beş benzersiz dijital varlığını satın alıp bunlarla etkileşime geçebilecek. Marvel ve Veve, bugün bir duyuru ile 7 Ağustos Cumartesi gününden itibaren beş farklı Örümcek Adam koleksiyonuyla birlikte satın alınabilecek ilk NFTlerin yayınlanacağını bildirdi. Marvel’in ilk resmi NFT koleksiyonun her biri 40 ila 400 dolar arasında satışa çıkacak.
Be a part of @Marvel history! The FIRST APPEARANCE of Spider-Man in premium digital collectible format drops 07 August 8AM PT.
(3/5) #MARVELxVeVe pic.twitter.com/SDLbV8udVi
— VeVe | Digital Collectibles (@veve_official) August 4, 2021
Satışa çıkacak olan NFTlerin kategorize edilmiş ve fiyatlanmış listesi şu şekilde:
- Yaygın – Örümcek Adam – Fiyat: 40 dolar – Miktar: 32.000
- Yaygın olmayan – Örümcek Adam – Fiyat: 50 dolar – Miktar: 16.000
- Nadir – Örümcek Adam – Fiyat:100 dolar – Miktar: 9.000
- Ultra Nadir – Örümcek Adam – Fiyat: 250 dolar – Miktar: 2.500
- Gizli-Nadir – Örümcek Adam – Fiyat: 400 dolar – Miktar: 1.000
Çıkacak olan Örümcek Adam NFTleri VeVe’nin Marvel Entertainment ile NFT ortaklığının yalnızca başlangıcı. İkili, Marvel’ın Wolverine, Iron Man ve Captain America gibi daha fazla süper kahraman tokenının ve dijital çizgi romanlarının geleceğini doğruladı.
Marvel ile VeVe ortaklığının ilk ürünü Örümcek Adam NFT’si olacak ancak VeVe’nin “Marvel Ayı” adını verdiği Ağustos ayı boyunca ek NFTler de piyasaya sürülecek.
VeVe, ağustos ayının ilerleyen günlerinde şirketin Human Torch ve Sub-Mariner’ı tanıtan orijinal 1939 çizgi romanı “Marvel Comics #1” in beş farklı kapağını sunacak. Ayrıca “Marvel Mightys” dijital figürleri şeklinde bir kutu serisi de satışa çıkacak.
Marvel Entertainment başkanı Dan Buckley şu ifadeleri kullandı:
Örümcek Adam, Marvel Evrenindeki en efsanevi süper kahramanlardan biri, bu yüzden Veve ile küresel dijital koleksiyon deneyimimizi başlatmanın daha iyi bir yolu yoktu… Marvel hayranlarına ve koleksiyonerlerine Ağustos ayı boyunca daha da heyecan verici ödüller getirmek için sabırsızlanıyoruz.
2021 yılı ve NFT
Fungible Token piyasası 2021’in ikinci yarısında şiddetli bir popülerlik kazandı. Bu trend, geleneksel müzayede evlerinden multi-milyon dolarlık sanat galerilerine kadar tüm piyasa alanlarını ele geçirdi.
Bugün eğlence devlerinden destek alan NFTler, 2021’in başında fikri mülkiyet iddialarından bağımsız olarak yüksek risk altında piyasaya çıkıyordu.
DC Comics, bu Mart ayında serbest çalışanlara, fikri mülkiyetlerinin tokenize edilmiş versiyonlarını blok zinciri ağlarında satmaya karşı uyarıda bulunan bir mektup gönderdi. Açık mektup, DC Comics’in hukuk işlerinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Jay Kogan’dan serbest çalışanlara verildi. Mektup, DC’nin takas edilemez token pazarına girmeye çalıştığını, ancak yaratıcıların, şirketin izni olmadan DC’nin fikri mülkiyetini NFT’li veya NFT’siz satmalarına izin verilmediğini belirtti.
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