Kripto para piyasasının geneli bu hafta sonunu son derece olumlu geçiriyor. Genel kripto para piyasası, 100 milyar dolar artarak son 24 saatte %7 kazanç sağlayan güçlü bir ralliye girdi. Haziran 2021’in ortasından bu yana ilk kez, kripto para piyasası toplam değeri 1,75 trilyon doları aştı.

Bitcoin (BTC) ve ilk on altcoinin neredeyse tamamı %7 ila %10 arasında bir kazanç ve yükseliş sağladı. Yazı sırasında BTC %6,43 artışla 43.496 dolardan işlem görürken, 816 milyar dolar piyasa değerine sahip.

Lider kripto para birimi BTC, son üç günde bir sonraki hamlesini 50.000 dolar ve üstüne doğru hedeflediği sinyalleri verdiği için için neredeyse %20 kazandı. Bunun için lider kripto para biriminin 200 günlük hareketli ortalama olan 44.800 dolarlık kritik direncini aşması gerekiyor.

Bitcoin balinaları, düşen fiyatlara rağmen son birkaç aydır birikimlerine devam ediyor. Zincir içi veri sağlayıcı Santiment’in bildirdiği gibi, Bitcoin’in 100-10.000 BTC arasında tutan ‘Milyoner Katmanı’ balina adresleri, toplam Bitcoin arzının neredeyse %50’sini elinde tutuyor.

Kripto para piyasasının yükseliş rallisine geçmesindeki en büyük etken ise Ethereum. Ethereum, kripto para piyasası rallisinin lider oyuncusu olarak görülüyor. Uzun bir süre sessizliğini koruyan ETH, şimdi piyasada fırtınalar estirmeye başlamış gibi görünüyor. Şu anda Ethereum için kitle duyarlılığı Bitcoin’den çok daha yüksek.

Ethereum Londra hardforku ile beraber 3.000 doları aşan ETH fiyatı, genel kripto para piyasasında da önemli bir yükselişe zemin hazırladı. Genel altcoin hızı, bugünkü piyasa rallisinde kripto piyasasına 50 milyar dolar ekledi. İşte diğer ilk on altcoinin nasıl performans gösterdiğine dair bir anlık görüntü:

Ethereum (ETH) : %10,70 artışla 3.083 dolar

Binance Coin (BNB) : %4,41 artışla 354 dolar

Ripple (XRP) : %8,05 artışla 0,78 dolar

Cardano (ADA) : %7,11 artışla 1,47 dolar

Dogecoin (DOGE) : %19,60 artışla 0,24 dolar

Polkadot (DOT) : %5,92 artışla 20,94 dolar

Uniswap (UNI) : %11,83 artışla 28,17 dolar