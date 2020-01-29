Sağlık/Tıp
Koronavirüs yayılma süreci online olarak takip edilebiliyor
Koronavirüs, Çin için büyük bir tehdit olmayı sürdürürken yavaş yavaş dünyayı da sarmaya başlıyor. Her ne kadar resmi sonuçlar salgın rakamlarını net olarak göstermese de virüs yeni ortaya çıktığı için önlem alınması gerekiyor.
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Amerika merkezli Johns Hopkins Üniversitesi Sistem Araştırma ve Mühendislik Merkezi, sistemi daha doğru takip etmek adına virüsün yayılma sürecini gösteren bir harita oluşturdular.
Böylece, gerçek zamanlı olarak, 2019-nCoV virüsünün yayılma süreçleri ve ölüm istatistiklerini görüntüleyebiliyorsunuz.
Şu ana kadar çevrim içi panelde doğrulanmış hasta sayısı ise durumu göz önüne seriyor. Çin genelinde 4.409,Tayland ve Hong Kong’da 8, Tayvan ve Avustralya’da 5, Japonya, Malezya ve Güney Kore’de 4, Fransa’da 3, Kanada, Almanya ve Nepal’de 1 tane doğrulanmış Koronavirüs vakası yaşandı.
Koronavirüs vaka sayısı 4.474’e ulaştı!
Toplamda 4.474 vakanın yaşandığı ve toplam 107 kişinin bu yüzden öldüğü doğrulandı. Çin, virüsle mücadele için 6 gün içinde 1000 kişi kapasiteli hastane inşa edileceğini açıkladı.
Yeni inşaatın nedeni, kentte bulunan mevcut hastanelerin yatak ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşaması ve koronavirüs hastalığının belirtilerini gösteren hastaları bu nedenlerle geri çevirmesi.
Bu durum, Wuhan’daki yetkililerle merkezi hükûmetin salgına yeterince hızlı müdahale edemediği yönünde eleştirilere neden olmuştu.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm Dünya’yı harekete geçiren virüsün Türkiye’de şüphelenilen hastalar mevcut. Fakat, henüz teşhis konulan hastaların olmadığı söyleniyor.
Virüsün kuluçka süresinin belli olmadığı için daha önce gelenlerde bu virüsün olma ihtimalinin yüksek olduğu ve buna dikkat edilmesi gerektiği, bu insanların bulunarak kontrol edilmesi gerektiği açıklandı.
Çevrim içi haritayı görüntülemek için buradaki linke tıklayabilirsiniz.
Sağlık/Tıp
Dünyanın İlk Kafa Nakli Gerçekleşti!
Dünya bilim ve sağlık gündeminde merakla beklenen İtalyan Profesör Sergio Canavero’nun gerçekleştireceği kafa nakli, 18 saat süren operasyon sonucu gerçekleşti.
Sağlık bilimi konusunda dönüm noktası olarak kabul edilen ve İtalyan Profesör Sergio Canavero’nun yapacağı kafa nakli nihayet gerçekleşti. Çin’de yapılan ve bir ceset üzerinden gerçekleştirilen kopuk bir başı yeni bir omurgaya nakletme işlemi, 18 saat süren operasyon sonucunda başarıyla gerçekleştirilmiş oldu. Ancak asıl beklenen nakil işleminen farklı olarak bu işlemin canlı bedenler arasında değil, cesetler üzerinde gerçekleştiğini belirtmekte fayda var.
Bu başarılı deneme sonrasında son aşama olarak canlı bir beden üzerinden nakil geçecek olan Canavero, ağır bedensel engelli Rus bilgisayar bilimcisi Valery Spiridonov ile canlı beden nakili konusunda anlaşmıştı. Ancak Valery’nin geri adım atması sonucu bu durum bahsi geçen bilimci yerine farklı bir beden ile olacağı belirtiliyor.
Bunun üzerine ameliyatı gerçekleştirecekleri Çin’de yeni bir gönüllü bulan Conavero, Harbin Tıp Üniversitesi’nden bir meslektaşı ile beraber bu ameliyatı yapacak. Yani cansız bedende gerçekleştirilen 18 saatlik kafa nakli yakın sürede canlı beden için de gerçekleştirilmiş olacak.
Haber
3D Jel Yığınları, Beyin Hastalığını Tedavi Etmek İçin Artık Yeterli Sayıda Kök Hücre Büyütebilecek
Programlanmış kök hücreler günümüzde her türlü hastalıkla mücadele sözü veriyor, ancak bu sözü yerine getirmeden önce aşması gereken büyük bir sorun var: üretim hızı.
Çok sayıda üretmesi zor olan kök hücre ve iki boyutlu yüzeylerde büyütülme ihtiyacı ile ne yazık ki çok bu işlemi çok yavaşlatıyor. İşte tam bu sırada Stanford Üniversitesi’nden araştırmacılar devreye girdi ve büyük miktarlarda sinir kök hücrelerinin büyütülmesi için yeni bir yöntem geliştirdiler. Araştırmacılar, bu yavru hücrelerin üç boyutlu yığınlarda büyümesine izin veren polimer esaslı jeller kullanmaya başladı.
Jeller, kök hücrelerin çevreyi yeniden şekillendirmesine yardımcı olurken aynı zamanda da birbirleriyle temas halinde kalmalarını sağlıyor. Bu da, önceki üretim yönteminde kullanılan konvansiyonel iki boyutlu yaklaşım için gereken 1.4 metre kareye karşı sadece 16 inçlik bir alan demek oluyor. Ayrıca yeni yöntem ile kök hücre daha az besin ve daha az enerji kullanıyor. Artık bu yöntem sayesinde bir doktor, önemli miktarda alan ayırmaya gerek duymadan kısa bir sürede büyük kök hücreler serisi üretebilecek.
Çok kullanışlı olan bu teknik, ne yazık ki diğer kök hücre tipleri için geçerli değil çünkü köklerin sertliği jellerin sertliği ile belirleniyor. Ancak, bu bir atılım olabilir. Artık büyük sayıda sinir kök hücreler üretilebilir olduğundan, bilim insanları omurilik yaralanmalarını onarmak veya Parkinson gibi beyin hastalıklarını tedavi etme olasılığını arttırıyorlar. Tedavi, bu kök hücreleri doğrudan vücuda enjekte etmek ile başlıyor. Böyle bir şey olursa, kalıcı gibi gözüken büyük vakalar bile tamamen tedavi edilebilir olacak.
Haber
Dinozorların Neslini Tüketen Metal Kanseri Tedavi Edebiliyor!
Bilim insanları, dinozorların neslini tüketen asteroidde bol miktarda bulunan iridyumu kullanarak kanserli hücreleri yok etmenin bir yolunu buldu. Detaylar haberimizde.
İnsan ırkı onlarca yıldır kanseri tedavi etmenin yolunu bulmaya çalışıyor ve yapılan çalışmalar sırasında kanser tedavisinde birçok ilginç maddenin kullanılabildiği keşfedildi. Bugün Çin Üniversitesi ve Warwick Üniversitesi tarafından yayımlanan ortak bir çalışmayla kanser tedavisinde kullanılabilecek ilginç maddelere bir yenisi daha eklenmiş oldu: İridyum.
İridyum, Dünya’nın en yoğun ikinci metali olmasının yanı sıra dinozorların neslini tüketen asteroidde bulunmasıyla tanınıyor. Bilim insanları ilk olarak kötü ünlü bu metali bazı organik maddelerle karıştırarak bir bileşim oluşturmuş. Ardından, kanserli hücreleri hedeflemiş ve bileşiği kullanarak hücreler içerisindeki oksijeni (O2) zehirli olan singlet oksijene dönüştürmüşler. Zehirli olmasına rağmen kanserli hücreyi öldürmek dışında hiçbir etkisi bulunmayan singlet oksijen, normal oksijenden daha fazla enerji içeren ancak organik bileşiklerle iyi anlaşamayan bir oksijen formu.
Bu tedavi türünün yalnızca kanserli hücreleri zehirlediğini, sağlıklı olanlarda ise hiçbir etkiye sahip olmadığını belirtmekte fayda var. Bilim insanları bu konudaki çalışmalarına devam ediyor ancak bir sorun var: Dünya üzerinde sınırlı sayıda iridyum bulunuyor. Meteorlar ve asteroidlerde bol miktarda bulunmasına rağmen Dünya’da doğal yollardan oluşmayan bu metal, yapılan araştırmalara göre ilk defa bundan 66 milyon yıl önce, yani dinozorları yok eden asteroidle gezegenimize geldi.