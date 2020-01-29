Koronavirüs yayılma süreci online olarak takip edilebiliyor

Koronavirüs, Çin için büyük bir tehdit olmayı sürdürürken yavaş yavaş dünyayı da sarmaya başlıyor. Her ne kadar resmi sonuçlar salgın rakamlarını net olarak göstermese de virüs yeni ortaya çıktığı için önlem alınması gerekiyor.

İlginizi çekebilir: Koronavirüs, iPhone 9 ve AirPods üretimini etkileyebilir

Amerika merkezli Johns Hopkins Üniversitesi Sistem Araştırma ve Mühendislik Merkezi, sistemi daha doğru takip etmek adına virüsün yayılma sürecini gösteren bir harita oluşturdular.

Böylece, gerçek zamanlı olarak, 2019-nCoV virüsünün yayılma süreçleri ve ölüm istatistiklerini görüntüleyebiliyorsunuz.

Şu ana kadar çevrim içi panelde doğrulanmış hasta sayısı ise durumu göz önüne seriyor. Çin genelinde 4.409,Tayland ve Hong Kong’da 8, Tayvan ve Avustralya’da 5, Japonya, Malezya ve Güney Kore’de 4, Fransa’da 3, Kanada, Almanya ve Nepal’de 1 tane doğrulanmış Koronavirüs vakası yaşandı.

Koronavirüs vaka sayısı 4.474’e ulaştı!

Toplamda 4.474 vakanın yaşandığı ve toplam 107 kişinin bu yüzden öldüğü doğrulandı. Çin, virüsle mücadele için 6 gün içinde 1000 kişi kapasiteli hastane inşa edileceğini açıkladı.

Yeni inşaatın nedeni, kentte bulunan mevcut hastanelerin yatak ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşaması ve koronavirüs hastalığının belirtilerini gösteren hastaları bu nedenlerle geri çevirmesi.

Bu durum, Wuhan’daki yetkililerle merkezi hükûmetin salgına yeterince hızlı müdahale edemediği yönünde eleştirilere neden olmuştu.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm Dünya’yı harekete geçiren virüsün Türkiye’de şüphelenilen hastalar mevcut. Fakat, henüz teşhis konulan hastaların olmadığı söyleniyor.

Virüsün kuluçka süresinin belli olmadığı için daha önce gelenlerde bu virüsün olma ihtimalinin yüksek olduğu ve buna dikkat edilmesi gerektiği, bu insanların bulunarak kontrol edilmesi gerektiği açıklandı.

Çevrim içi haritayı görüntülemek için buradaki linke tıklayabilirsiniz.