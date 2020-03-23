Konu dışı
Koronavirüs sebebiyle, Çin’de 21 milyon telefon abonelikten düştü!
Koronavirüs sebebiyle, Çin’de 21 milyon cep telefonu aboneliği üç hafta içerisinde düştü. Beijing’teki yetkililer anlık durumu 19 Mart’ta duyurdu. Milyonları aşkın abonenin ortadan kaybolması akıllara bildirilen vaka sayısının daha fazla olabileceği şüphelerini akıllara getiriyor.
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Telefonlar artık bizim olduğu kadar Çin’deki kullanıcılar için de hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Dijitalleşme düzeyi Çin içerisinde çok yüksek seviyelere ulaşmış durumda. İnsanlar akıllı telefonları olmadan hayatta kalamayacak hale gelmeye başladılar.
Epoch Times’ın 21 Mart’taki raporuna göre Çin içerisinde bulunan vatandaşlar; emeklilik ve sosyal güvenlik, tren biletlerini satın alma ve alışveriş gibi konularda ne yapmaları gerekiyorsa telefon numaralarını kullanmaları gerekiyor.
Telefonunuz yoksa seyahat edemiyorsunuz!
Çin rejiminde vatandaşlar, sağlık kodu oluşturmak için akıllı telefonlarını kullanıyorlar. Sadece “Yeşil kod” ile birlikte Çin içerisinde olduğunuz bir yerden başka bir muhite hareket edebiliyorsunuz. Eğer telefonunuz yoksa bunu yapmak imkansız hale geliyor. Yani evinizden çıkmanız bile zorlaşıyor.
Çin’de geçtiğimiz yıl, 1 Aralık itibarıyla zorunlu yüz tanıma teknolojisine geçildi. Bununla birlikte vatandaşlar, kayıtlı telefonlarıyla kimliklerini onaylatır duruma geldiler. Yani her vatandaş aslında kaba tabirle fişlenmiş oluyor. Komünist rejim hala etkisini Çin içerisinde devam ettiriyor.
Şehirlerde yer alan yüz tanıma teknolojisiyle donatılmış kameralar insanları sürekli izliyorlar, kontrol ediyorlar ve konuşmalarını dinliyorlar. Ayrıca, Çin’deki insanların banka hesapları ve sosyal güvenlik hesapları telefon paketleriyle birlikte veriliyor. Çin içerisinde satılan telefonlarda yer alan uygulamalar, SIM kart bilgilerini kontrol ederek kullanıcıya ait numaranın eyalet veritabanında olup olmadığı teyit ediliyor.
Beijing (Pekin) yetkilileri, ilk olarak 10 Mart’ta telefon bazlı sağlık kodu sistemini başlattılar. Çin içerisindeki tüm insanlar telefonlarına bu sistemi indirmek ve durumlarını bildirmek zorunda bırakıldı. Uygulamayla birlikte bir “QR code” yaratılıyor ve sağlık durumunuza göre üç renk görünüyor. Kırmızı kodun anlamı virüse enfekte olduğunuz anlamına geliyor. Sarı, enfekte olabileceğiniz anlamına, yeşil ise virüsün etkisine kapılmadığınızı gösteriyor.
Beijing (Pekin) hükumeti böylelikle Koronavirüs kontrol altına almayı hedeflediklerini bildiriyor. Keza da büyük oranda başarılı oldukları aşikar.
Telefonların ortadan kaybolması, ölenlerin sayısını gizlediklerini mi gösteriyor?
Aslında yaşanan salgının etkileri göz önünde bulundurulduğunda gerçeklerin sayısının gizlendiği aklımızı kurcalayan etmenlerden biri. Fakat yaşanan telefon numaralarının kaybı, ölü sayılarını ifade etmeyebilir.
Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT), 19 Mart tarihinde her bölge içerisinde yer alan telefon kullanıcılarının Şubat ayı içerisindeki rakamlarını açıkladı. 2019 yılında açıklanan verilerle derlendiğinde, hem telefon kullanıcılarının hem de sabit hat kullananların dramatik şekilde düştüğü görülüyor. Önceki yılın aynı döneminde rakamlarda artış yaşandığı açıklanmıştı.
1.600957 milyar akıllı telefon kullanıcı sayısı 21.03 milyon düşerek 1.579927 milyona gerilediği açıkça görülebiliyor. Sabit hatların ise 190.83 milyon rakamından, 189.99 milyon rakamına gerilemiş.
Enteresandır, geçtiğimiz şubatta telefon aboneliklerinde artışların devam ettiği yaklaşık 24 milyon kullanıcının Şubat 2019 tarihi içerisinde kayıt oldukları gözlemleniyor.
Çin Ulusal İstatistik Bürosu, ülke popülasyonunun (nüfusun) 2019’un sonunda 2018’e oranla 4,67 milyon artarak toplamda 1.40005 milyara ulaştığını belirtti.
Sabit hatlardaki azalmanın, yaşanan Koronavirüs salgını nedeniyle batan veya işletmeyi geçici süreyle kapatmak zorunda kalan kullanıcılar tarafından ortaya çıktığı düşünülüyor. Fakat bu, her yönden cep telefonlarındaki düşüşün sebebini açıklayamıyor.
Koronavirüs nedeniyle China Mobile, 862 bin abone kaybetmiş olabilir!
China Mobile, Çin akıllı telefon pazarının %60’ını elinde tutarak en büyük telefon operatörlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Şirketin, geçtiğimiz Aralık 2019’da 3.732 milyondan fazla hesap açtığı raporlanmış.
Fakat Şubat 2020 tarihlerinde şirketin abonelik sayılarında 862 bin azalma gerçekleşmiş. Yine benzer bir durum ülkenin ikinci büyük telekomünikasyon şirketi China Telekom’da da mevcut.
Çin, yetişkinlik düzeyine gelmiş her vatandaşı için 5 telefon numarası alma hakkı veriyor. Çinli öğrencilerin çoğu okulların zorunlu olarak kapatılması nedeniyle yetişkinlerinin telefonlarıyla çevrim içi dersler almaya başladılar. Öğrencilerin hesapları ebevynlerinin isimleri altında kayıt edildi. Yani demek oluyor ki, bazı vatandaşların Şubat ayında yeni telefon numarası almak zorunda kalmaları gerekti.
Hep birlikte numaraları analiz edelim!
Oluşan en büyük soru, telefon hesaplarındaki dramatik düşüşün, Koronavirüs kaynaklı ölen hastalardan olup olmadığı. Önceki ara başlıkta belirttiğim gibi, kaos ortamında birçok senaryo oluşuyor ve hepsini sizler için derlememiz lazım.
Bu senaryolardan ilki, ülkedeki bazı taşeron işçiler iki telefon hattı kullanma ihtimali üzerinden yola çıkılıyor. İlki yaşadıkları şehir için diğeri ise çalıştıkları şehir içinde kullanılmak üzere alınıyor. Şubat ayında işçiler de işlerine gidemedikleri için hesaplarını doğal olarak iptal ettirmiş olabilirler.
Ancak, Çin’de kullanıcılar hesapları elinde tutmaları için her ay bir ücret ödemeleri şart. Taşeron işçiler, ülke içerisindeki en düşük gelir kaynağına sahip sınıf olarak biliniyor. Yani, birçok işçinin sadece bir adet telefon hesabı bulundurma olasılığı da var.
Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun Mayıs 2019 verilerine dayanarak, Çin içerisinde toplamda 288.36 milyon taşeron işçi olduğu söyleniyor. Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Beijing (Pekin)’de gerçekleştirdikleri basın konferasında iş yerlerinin %90’ının operasyonlarını durdurduğunu açıkladı. İçerisinde, Zhejiang, Shanghai, Jiangsu, Shandong, Guangxi, ve Chongqing’in bulunduğu şehirlerdeki iş faaliyetleri neredeyse tamamen durmuş vaziyette.
Bununla birlikte, tabii ki iş göçü yapan vatandaşlar da kendi şehirlerine geri dönmek zorunda kaldılar ve hatlarını da iptal ettirdiler. Bu senaryolardan sadece biri. Bir diğer senaryo da bu yaşanan felaketle birlikte, iş yerlerinin kurumsal amaçla kullandığı telefonları kapattırmaları da denebilir.
Ama akıllara gelen onca ihtimale karşın en ciddi ve dramatik olanı gerçekten de bu insanların ölmüş olmaları diyebiliriz. Çin’deki iç kaynaklar çeşitli açıklamalarda bulundular. Bunlardan birini Tang söylüyor;
Şu anda verilerin ayrıntılarını bilmiyoruz. Kullanıcılar Koronavirüs’ü dolayısıyla öldüğü için cep telefonlarının sadece %10’u kapatılsaydı açıklanan ölü sayısının iki milyona dayanması gerekirdi.
7 gün 24 saat ölü yakmışlar!
Peki ya ölenlerin sayısı iki milyonu geçtiyse ve Çin hükümeti bunu duyurmadıysa? Başka bir deyişle Çin Hükumeti durumu tüm dünyadan gizliyor olabilir mi?
Çin’in Hubei eyaletinde hükumetin paylaştığı rakamlar, Çin’de bildirilen rakamlarla örtüşmüyor gibi duruyor. Wuhan kentindeki yedi cenaze evinde, ocak ayının sonunda haftanın yedi günü, 24 saat boyunca ölülerin yakıldığı rapor edilmiş. Hubei Eyaleti, bu işlemi gerçekleştirmek için 40 mobil yakma cihazı kullandı. Her biri günde beş ton tıbbi atık ve vücut yakabilme kapasitesine sahip.
Veri eksiliği, Çin’de Koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayılarını bir gizem haline dönüşmesini sağlıyor. 21 milyon telefon hesabının kapatılması, veriler konusunda gerçekten de resmi açıklamalardan daha fazla kaybın olabileceğini gösterebilir.
Konu dışı
Evde Kal çağrısına kulak veren vatandaş, çözümü droneda buldu
Koronavirüs salgını sebebiyle yapılan “Evde Kal” çağrıları, vatandaşları farklı çözümler bulmaya itiyor. Antalya’da yaşayan bir vatandaş, evden çıkmamak için market alışverişini drone aracılığı ile gerçekleştirdi.
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Drone ile alışveriş dönemi yaklaşıyor mu?
Türkiye’de 23 Mart itibarıyla 1236 adet Covid-19 vakasının görülmesinin ardından sokağa çıkmak konusunda tedirginlik yaşamaya başlayan vatandaşlar, farklı çözüm yollarına yöneldi. Antalya’nın Serik ilçesinde yaşayan bir şahıs market alışverişini, hobi amaçlı çekim yapmak için satın aldığı drone ile yaptı.
Dünyada ve Türkiye’de Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirlerle birlikte vatandaşlar da hem kendi sağlıklarını güvende tutmak; hem de hayatlarını kolaylaştırmak için yeni fikirler üretmeye çalışıyor. Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Akçaalan Mahallesi’nde yaşayan Hasan Kurt isminde bir vatandaş, kendisini ve ailesini virüsten korumak için; market alışverişini, dışarı çıkmadan, uzaktan yönettiği drone ile yapıyor. “Evde kal” çağrısına destek olmak ve olumsuz bir durumla karşılaşmamak için böyle bir fikir ortaya koyduğunu belirten Hasan Kurt, “bu drone benim için daha çok görüntü çekme amaçlı kullanmakta olduğum bir cihazdı; fakat bugünlerde koronavirüs salgınından dolayı bilim kurulumuzun ve devletimizin dışarı çıkmayın önerisini dikkate alarak; dedim ki bunu sadece görüntü amaçlı kullanmayayım aynı zamanda alışveriş yapmak için de markete göndereyim. Marketten de alacağım malzemeleri drone ile eve taşıyayım. Böylece kafamdaki bu fikri hayata geçirdim.” dedi.
Şakaydı; gerçek oldu…
Market sahibi ile şaka yoluyla drone ile alışveriş yapılması konusunda daha önce konuştuklarını belirten Kurt, “bu aslında aklımıza yeni gelen bir fikir değildi; market sahibi çoğu kez şakalaşma yolu ile bana, ‘ağabey sen kendin niye geliyorsun; gönder droneu biz siparişini iliştirir geri göndeririz’ diyordu. Ama gerek işlerimizin yoğunluğundan dolayı; gerek fırsat bulamamamızdan dolayı, bir türlü gerçekleştirememiştik. Artık iş zaruriyet boyutuna geldiği için mecburi olarak denemek zorunda kaldık ve başarılı da olduk.” dedi.
“Bir adım daha ileri taşımak istiyoruz”
Market sahibi İbrahim Çetin ise “20 yıldır mahalle sakinlerimize hizmet veriyoruz. Elimizden geldiği kadar da, topluma karşı duyarlı olmaya çalışıyoruz. Bu esnada, halkımıza bir öncülük yapabilir miyiz diye Hasan Bey ile beraber, bir fikir ortaya atıp; fikrimizi pratiğe döktük. Uygulamada başarılı olduktan sonra ise bu konuda tebrik mesajları aldık. Halkımızı, bu salgın günlerinde, sokağa çıkma mecburiyetinden kurtarabilirsek ne mutlu bize. Sıradaki hedefimiz ise dört ya da beş adet drone satın alıp; bu dronelar ile siparişleri teslim etmek. Bu konuda hala düşünüyoruz. Eğer başarılı olursak; o şekilde hizmet vermeye çalışacağız.” dedi.
Konu dışı
Huawei 3 aya varan sürelerde garantileri uzattı
Huawei insanların evde kalması sürecine destek olmak için garanti sürelerinde değişikliğe gitti. COVID-19 salgını nedeniyle ürünlerinin garanti sürelerini maksimum olanı 3 ay olmak üzere çeşitli sürelerde uzattı. Şirket garanti süresi 15 Mart 2020 ile 14 Haziran 2020 tarihleri arasında sona erecek cihazların garanti sürelerini 15 Haziran 2020 tarihine çekti. Huawei Türkiye ithalatı ve yetkili servis merkezi desteği olan ürünlerin dahil olduğu listede telefon, bilgisayar, tablet, giyilebilir cihazlar, ses ve router aletleri de yer alırken bu ürünlere ücretsiz garanti uzatımı yapıldı.
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Garanti sürenizi nasıl kontrol edebilirsiniz?
Huawei’nin ürün yelpazesinde nicelik olarak en çok tüketilen ürün olan telefonlarınız için garanti süresini, cihazınızda gömülü olarak yer alan şirketin resmi Destek / Support adlı uygulamasından kontrol edebilirsiniz. Telefonlarınız da dahil diğer cihazlarınız için garanti süresi sorgulamasını buraya tıklayarak da yapabilirsiniz.
Ek olarak Huawei, evinizde kalmanızın sizin için, aileniz için ve toplum için elzem olduğu bu günlerde onarıma ihtiyaç duyan cihazlarını evinizden alıp, onarım ve dezenfeksiyon süreçlerinden geçirip, tekrar evinize teslim edecek. Ayrıca cihazınızın evinizden alınıp, evinize teslim sürecinde kargo ücretsiz olacak. Huawei Teknik Servis adreslerini ve diğer ayrıntıları buradan edinebilir, 444 79 88 numaralı Destek Hattı’ndan da bilgi edinebilirsiniz.
Konu dışı
Tedbir döneminde makine öğrenmesi
Herkesin bildiği gibi COVID-19, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak edildi ve Türkiye’de buna dair bir dizi önlem kapsamında okullar ve üniversiteleri tedbir olarak tatil etti. Burada tatil kelimesini kullanmak konusunda açıkçası endişeliyim fakat okuyucularımız arasında bu durumun sosyal mesafelenme için yapıldığını idrak etmeyen olmadığını düşünüyorum, umuyorum.
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Evde kalmanın kendiniz ( gençlerin etkilenmediği kanısının aksine son yapılan çalışmalarda gençlerde kalıcı akciğer rahatsızlıklarına neden olabildiği gösterildi) ve aileniz için çok önemli olduğu bu günlerde neler yapılabileceği konusunda bir fikir edinmenize yardımcı olmak için bir öneride bulunmak istedik.
Tatil Tedbir döneminde makine öğrenmesi
Makine öğrenmesi konusunda, Stanford Üniversitesi tarafından önerilen ve bu konuda dünyaca ünlü Andrew Ng tarafından verilen dersleri takip edebilirsiniz. Coursera platformu üzerinden yapılacak dersler tamamen ücretsiz olarak yapılacak. Buraya tıklayarak kayıt sayfasında ulaşabilirsiniz. Ayrıca adı geçen platformadan ilginizi çekecek dersleri bulabilirsiniz.
Ek olarak, TÜBİTAK kendisi tarafından yayınlanan dergileri ücretsiz olarak erişime açtı. Bilim Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergilerine buraya tıklayarak erişebilirsiniz. Her ne kadar ilgili kurum son yıllarda bazı konularda bilimsel olma konusunda ciddi eleştirilere maruz kalsa da dergiler yine de önemli bir arşiv olma özelliğini koruyor.
Sizin ve tüm sevdiklerinizin güvende kalması dileğiyle…