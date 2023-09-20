Apple 2011 yılında iPhone 4S’i tanıttı. O zamandan bu zamana kadar kutusunda kapalı bir şekilde bekleyen iPhone 4S’i Eren bu videoda kutusunda çıkarıyor. Zamanının en iyi akıllı telefonu olarak lanse edilen telefonda cam arka ve ön yüzey, çelik kasa ve yüksek teknolojiye sahip Apple A5 işlemci bulunuyordu. Dünya çapında 60 milyon adetten fazla iPhone 4S, Apple telefon satışı konusundaki başarısının önemli bir mimarı oldu.

Eren bu telefon ile “2023 Yılında Kullanmak” konseptinde telefona bir daha bakış atacak ve deneyimlerini sizinle paylaşacak. Peki siz Apple iPhone 4S hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz zamanında bu telefonu kullandınız mı? Kullanmak ister miydiniz? Siz de kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

#Apple #iPhone #iPhone4S