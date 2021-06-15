Kazakistan kripto madenciliğine vergi getirebilir!

Kazakistan’daki madencilik faaliyetinin artması ile birlikte milletvekilleri, kripto madenciliği operasyonlarına vergi ücretleri getirmek için Vergi Kanunu’nda bir değişiklik yapmayı düşünüyor. Bu değişiklik düşüncesi ülkedeki kripto madencileri ve yatırımcılarının tepkilerine neden oldu.

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Kripto madenciliği son dönemlerin en tartışılan konularından biri. Çin hükümetinin kripto madenciliğine vurduğu darbenin ardından şimdi de Kazakistan böyle bir adım ile karşı karşıya. Son birkaç hafta içerisinde büyük bir kripto madenci akınına uğrayan Kazakistan şimdi kripto madencileri için vergisiz rejimi sonlandırmayı düşünüyor.

Kazakistan milletvekilleri, kripto madenciliği çiftliklerinin kontrolsüz elektrik tüketimini durdurmak amacıyla Kazakistan Vergi Kanunu’nda bir değişiklik önerisinde bulundular. Önerilen bu değişiklik, yasa taslağının kabul edilmesi durumunda 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren saatte bir kilovat başına 1 tenge gibi düşük bir vergi ücreti öngörüyor.

Böyle bir nominal ücret girişi, gerçek olmaktan ziyade semboliktir. Bu hamle ile aslında kripto varlıklar tanınmış olacak ve ülkedeki kripto yönetim süreci başlayacak. Veri Merkezi Endüstrisi ve Blockchain Derneği’ne göre Kazakistan’daki kripto madencileri şu anda her yıl ülkenin toplam enerji tüketiminin %3,3’ünü tüketiyor.

Yerel ajansların tahminlerine göre, Kazakistan’da şu anda 13 kripto madenciliği çiftliği bulunuyor. Ülke, toplam Bitcoin madenciliği operasyonlarının %6,17’sini oluşturuyor. Kazakistan Çin dışında Rusya (%6,29) ve ABD (%7,15) gibi diğer dev ülkelerle rekabet ediyor. Dijital Geliştirme, İnovasyon ve Havacılık Bakanlığı’na göre ülkedeki kripto madenciliği operasyonları her ay 18-25 milyon dolar gelir elde ediyor.

Ülkedeki yerel kripto madencileri, madencilik operasyonlarını vergilendirmeye yönelik tekliften memnun değil. Kazakistan blok zinciri derneği başkanı Alan Dorjiev şunları söylüyor: