OnePlus şu sıralar gündemden düşmeyen bir firma. OnePlus 11R modeliyle bir süredir gündemi meşgul eden firmadan şimdi de katlanabilir telefon haberi geldi. Firmanın ilk katlanabilir telefonlarının ismi ortaya çıktı. Katlanabilir OnePlus telefonlar pazarı kasıp kavurmaya geliyor!

OnePlus V Fold ve OnePlus V Flip Yolda!

OPPO’nun çatısı altında faaliyetlerine devam eden OnePlus’ın katlanabilir telefon üreteceğine dair söylentiler bir süredir ortalıkta dolaşıyor ve markanın ilk katlanabilir telefonunu bu yıl piyasaya sürmesi bekleniyordu. OnePlus’ın gelecekteki projelerini belirleyen şirket olan OPPO’nun katlanabilir telefonlar konusundaki çalışmalarını ikiye katlamasıyla işler daha da ciddileşti.

OPPO, halihazırda Kuzey Amerika pazarında satış yapmasa da, OnePlus bu pazarda satış yapabiliyor. Hatta OnePlus’ın bu pazarda varlık gösterebilen sınırlı sayıdaki Çinli üreticilerden biri olduğunu söylemek mümkün. OPPO da OnePlus’ın bu özelliğinden yararlanarak bir bakıma kendi katlanabilir telefonlarını Kuzey Amerika pazarına getirmek istiyor gibi görünüyor.

Çin Ulusal Fikir Mülkiyeti İdaresi aracılığıyla yapılan bir ticari marka başvurusu, OnePlus’ın katlanabilir ürünlerine ne ad vereceğini gözler önüne serdi. Firma, ilk katlanabilir telefonlarına OnePlus V Fold ve OnePlus V Flip adını verecek.

Bunun Samsung’un adlandırmasına oldukça benzer olduğunu söylemek mümkün. Samsung katlanabilir telefon serisine Galaxy Z Fold ve Z Flip adını veriyor. OnePlus da rakibine benzer bir adlandırma yaparak Samsung’un satış yaptığı pazarlardaki kullanıcılara tanıdıklık hissi vermek istiyor.

Henüz OnePlus’ın katlanabilir telefonları hakkında bir bilgi yok. Ancak cihazların isimlerine bakılırsa bir geniş ekranlı katlanabilir telefon bir de geleneksel boyutlu katlanabilir telefon modeli tanıtılacak.

OPPO’nun OnePlus ile birleşmesiyle beraber OnePlus hem yazılımda hem de cihazların genel tasarımında OPPO’dan ciddi anlamda etkilenmeye başlamıştı. Hatta OnePlus telefonların Çin pazarında OPPO’nun Android yorumlaması olan ColorOS işletim sistemiyle tanıtıldığını görüyoruz.

OnePlus’ın katlanabilir telefonlarının da OPPO’nun Find N2 katlanabilir telefonlarıyla tasarım ve yazılım anlamında ciddi benzerlikler göstermesi bekleniyor. Hatta cihazların aynı olacağını, yalnızca markanın değişeceğini söyleyenler bile var.

Bunun kötü bir şey olmadığını söyleyelim. Zira OPPO’nun katlanabilir telefonları oldukça seviliyor ve birçok pazarda bu cihazlara yoğun bir talep var. OnePlus da en azından ilk katlanabilir telefonunda OPPO’nun ayak izlerini takip edebilir.

İlginizi Çekebilir: Galaxy S23 Serisinin Resmi Fiyatı Ortaya Çıktı!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce katlanabilir OnePlus telefonlar Samsung’un katlanabilir telefonlarına rakip olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!