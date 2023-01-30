Güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo tarafından Twitter’da paylaşılan en son bilgilere göre, önümüzdeki dokuz ila on iki ay içinde yeni iPad’ler piyasaya sürülmeyecek. Ayrıca analist, katlanabilir iPad modelinin 2024 yılında piyasaya sürüleceğini öngörüyor.

iPad lansmanları söz konusu olduğunda, Kuo daha önce bir sonraki iPad’in 2024’ün başlarında iPad Mini olacağını ima etmişti. Yakın tarihli bir rapora göre Kuo, iPad Mini’nin seri üretiminin 2024’ün ilk çeyreğinde başlayacağını iddia ediyor. Bu iPad’in ana satış noktası işlemci yükseltmesi olacaktır.

iPad Mini ile Apple’ın 2024 yılında katlanabilir bir iPad piyasaya sürmesi bekleniyor. Analistlere göre, yeni katlanabilir iPad’in karbon fiber destek ayağı Çinli Anjie Technology firması tarafından tedarik edilecek.

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Destek ayağı için karbon fiber malzeme kullanılması, ayağın daha hafif ve daha dayanıklı olmasını sağlayacak.

Bunun dışında, yaklaşan katlanabilir iPad hakkında pek bir şey bilinmiyor. Apple’ın katlanabilir iPad’i duyurarak katlanabilir cihazlarla ilgili denemeler yaptığını düşünüyoruz. Daha sonra bu teknolojiyi iPhone’lar için de kullanabilir.

Kuo, Önümüzdeki 9-12 ay boyunca yeni bir iPad piyasaya sürülmeyeceği için iPad satışlarında yıldan yıla yüzde 10-15’lik bir düşüş öngörüyor. Öte yandan Apple, katlanabilir iPad ve diğer birçok tabletin piyasaya sürülmesinden sonra satışları canlandıracaktır.