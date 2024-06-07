Apple’ın merakla beklenen amiral gemisi iPhone 16 Pro Max’in çizimlerinin ortaya çıkmasının ardından, ünlü teknoloji analisti ve içeriden bilgi sızdıran Ice Universe, cihazın birkaç yüksek kaliteli renderını daha paylaştı. Bu renderlar, iPhone 16 Pro Max’in tasarımını ve özelliklerini daha net bir şekilde gözler önüne seriyor.

İçindekiler iPhone 16 Pro Max böyle olacak

iPhone 16 Pro Max böyle olacak

Önceki bilgiler iPhone 16 Pro Max’in rekor derecede dar çerçeveli bir ekrana sahip olacağını öne sürüyordu ve şimdi yeni çizimler bu iddiaları doğruluyor. Ekran çerçevesinin yalnızca 1,15 mm genişliğe sahip olacağı bildiriliyor. Bu, akıllı telefon dünyasında büyük bir yenilik olarak görülüyor. Ancak, Apple’ın Dynamic Island üzerindeki çentiği azaltmak için acele etmediği, bu yüzden çerçeve iyileştirmelerinin çentiksiz bir ekran kadar etkileyici olmadığı belirtiliyor.

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iPhone 16 Pro Max’in fiziksel boyutları da açıklandı. Cihazın boyutları 163.024 x 77.575 x 8.26 mm olacak. Ekran ise 6.883 inç köşegen uzunluğuna sahip olacak. Dört kenarda da aynı genişlikte, 1.153 mm’lik çerçeveler bulunacak. Bu değerler, Samsung’un S24 Ultra modelindeki 1.55 mm’lik çerçevelerden daha ince. Bu özellikleriyle iPhone 16 Pro Max, bilim kurgu filmlerindeki çerçevesiz telefonlara en yakın akıllı telefon olarak nitelendiriliyor.

iPhone 16 Pro Max’in yayınlanan yüksek kaliteli, yüksek çözünürlüklü görselleri, cihazın tasarımı hakkında net bir fikir veriyor. Bu görsellerin kaynağı olan Ice Universe, daha önce de çeşitli doğru tahminlerde bulunmuş bir isim. Şelale ekranlı akıllı telefonların trend olacağını, iPhone X’in yeni tasarım özelliklerini ve Samsung’un 200 megapiksel görüntü sensörünü doğru bir şekilde öngörmüştü. Ice Universe, yeni ürünlerle ilgili bilgileri genellikle Güney Koreli teknoloji devlerinin araştırma ve geliştirme departmanlarındaki kaynaklarından elde ediyor.

Apple’ın 16 Pro Max ile getireceği yenilikler, teknoloji dünyasında büyük bir merakla bekleniyor. Özellikle çerçeve kalınlığındaki bu devrimsel incelik, kullanıcıların görsel deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak gibi görünüyor. Dynamic Island’daki çentiğin azaltılmamış olması bazı kullanıcılar için hayal kırıklığı yaratabilir, ancak genel olarak cihazın sunduğu diğer yenilikler bu durumu telafi edecek gibi görünüyor.

Apple’ın resmi tanıtımını yapmasıyla birlikte iPhone 16 Pro Max’in diğer tüm özellikleri ve fiyatlandırması hakkında daha detaylı bilgiler edinmeyi umuyoruz. Ancak şimdiden bu cihazın, akıllı telefon pazarında önemli bir yere sahip olacağı aşikar.