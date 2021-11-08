Kalifornia’dan Bir Kamyon Dolusu GeForce GPU Çalındı!

Kaliforniya’daki bir soygunda her biri 330 dolar ile 1960 dolar arasında değişen bir kamyon dolusu GeForce ekran kartı çalındı.

ABD merkezli Nvidia ortağı EVGA, bir dağıtım merkezine gönderdiği GPU’ların bir kamyondan çalındığını bildirdi.

Haber, EVGA GeForce RTX 30 serisi ekran kartlarının bir sevkiyatının San Francisco’dan şirketin Güney Kaliforniya dağıtım merkezine giden bir kamyondan çalındığını açıklayan EVGA ürün müdürü Jacob Freeman tarafından doğrulandı.

EVGA ürün müdürü Jacob Freeman tarafından yapılan bir forum gönderisinde, “LÜTFEN DİKKAT EDİN, 29 Ekim 2021’de bir EVGA GeForce RTX 30-Serisi Grafik Kartı sevkiyatının San Francisco’dan Güney Kaliforniya dağıtım merkezimize giderken bir kamyondan çalındığına dikkat edin.”

“Bu grafik kartları yüksek talep görüyor ve her birinin tahmini perakende değeri 329,99 dolardan 1959,99 dolara kadar çıkıyor.”

Bu muhtemelen suçun motivasyonunu açıklıyor. Ya biri onları yeniden satmayı umuyor ya da bir kripto madencisi az önce bir indirimli teçhizat kurdu.

Freeman’ın gönderisi, kaç GPU’nun çalındığını veya kamyonun başka bir şey taşıyıp taşımadığını söylemiyor. Bununla birlikte, çalınan malları “satmayı veya alıkoymayı” gizlemek gibi, çalıntı mal satın almanın da bir suç olduğu konusunda uyardı.

EVGA, suçluları bulmak amacıyla [email protected] e-posta adresini oluşturdu.

RTX-30 serisi oyuncuları ve içerik oluşturucuları hedef alıyor, bu nedenle bu soygun, düşük piksel sayısı ve/veya yenileme hızından muzdarip olanlar için GPU kazanmayı daha da zorlaştıracak. COVID-19, tedarik zincirlerinin üretimini geciktirmeye devam ettiğinden, GPU’ları başka görevler için kullananlar, cihazları satın almak için aylarca bekleyebilirler.

Bu durum aylarca devam edecek: Ağustos ayında Nvidia CEO’su Jensen Huang, “gelecek yılın büyük çoğunluğu için arz kısıtlı bir ortam” beklediğini söyledi.

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Grafik kartlarının değeri, GeForce RTX 3060’tan 3090 modellerine kadar her şeyin soygunda çalınmış olabileceğini gösteriyor.

GPU sıkıntısı, son zamanlarda daha zor olmaya devam edecek gibi görünen grafik kartı bulma konusunda büyük bir sorun yarattı. Bu nedenle, hırsızlığın, bu durum için cazip olabileceği anlamına geliyor ve fiyatların daha da artabileceğine dair bir sinyal veriyor.

Kaynak: The Register, NME News