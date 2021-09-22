Kahve keyfinizi köpürtecek makineler MediaMarkt’ta!

Sonbahar mevsiminde soğuk havaların etkisiyle içimizi ısıtacak olan en iyi şey de kahvedir. Biz de sizler için hazırladığımız listede size kahve keyfinizi arttıracak MediaMarkt’ta olan ürünler ile birlikteyiz.

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Sizin için oluşturduğumuz liste:

Birbirinden farklı kahve makineleriyle her bütçeye göre ürünler bulunan listemizde isterseniz Bosch ürünlerini isterseniz de Siemens ürünlerini seçebilirsiniz. Birçok farklı özellikleriyle öne çıkan modeller ayrıca birbirlerinden farklı güç değerleri de sunuyor. 479 TL’den 5999 TL’ye kadar geniş ürün listesine göz atmak satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.

Termosundan, Türk kahvesine hatta filtre kahvesine kadar neredeyse tüm ürün gamında indirimler olan Tefal Kahve Makinelerindeki bu ürünler, sizin hem bütçenizi zorlamayacak hem de kahve keyfinizi arttıracak. Eğer sizde Tefal ürünlerine göz atmak ve 129 TL’den 799 TL’ye kadar olan seçili ürünlere göz atmak ve satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.

Ben tam bir kahve gurusuyum diyenler için PHILIPS birçok güzel ürünü indirimlerle sizlere sunuyor. Geniş haznesi ve yüksek güç kapasiteleriyle her isteğinize cevap verecek PHILIPS ürünleri ayrıca MediaMarkt CLUB Üyelerine Özel 250 TL İndirim ile geliyor! Eğer sizde bu ürünlere göz atmak ve 2299 TL ve 5999 TL arasında değişen fiyatlarla satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.

Her evin vazgeçilmez ürünlerinden biri olmayı başaran kahve makinelerinde Arzum ürünleri de %20 indirimle sizleri bekliyor. İsterseniz Türk kahvesi isterseniz filtre kahve makine seçenekleri ile geniş bir ürün gamına sahip olan Arzum ürünlerine göz atmak ve 549 TL ve 1699 TL arasında değişen fiyatlarla satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.

Kampanya genelinde olan ürünlere göz atmak de için buradaki linke bakabilirsiniz.

Bu haber MediaMarkt katkılarıyla hazırlanmıştır.