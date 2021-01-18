Kablosuz kulaklık sektöründe 2020’nin lideri Apple

Kablosuz kulaklık sektörü hızla büyüyor ve pek çok teknoloji şirketi kendi kulaklıklarını sahneye çıkarıyor. Araştırmaya göre listenin zirvesinde Apple yer alıyor.

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Counterpoint Research, kablosuz kulaklık pazarının son durumunu gözler önüne seren çarpıcı bir araştırma yayınladı. Araştırmaya göre 2020 yılının üçüncü çeyreğinde TWS satışları hızla arttı ve 2020 yılı itibariyle kablosuz kulaklıkların sevkiyatlarında yüzde 83 oranında bir artış görüldü.

Bu rakamlara göre geçen yıl toplam 238 milyon kablosuz kulaklık satıldı. Kablosuz kulaklıklar arasında en çok ilgiyi ise Apple’ın ürünleri görüyor.

Araştırmaya göre 2020’nin üçüncü çeyreğinde en çok kablosuz kulaklık sevkiyatını yapan şirket % 29 pazar payı ile Apple oldu. Apple’ı ise fiyat/performans ürünleriyle tanınan Xiaomi % 13 ile takip ederken, Çinli şirketi Samsung ve JBL % 5 ile izliyor.

Counterpoint Research analisti Liz Lee, “Cihazlardan jakı ve kutularından kulaklıkları çıkarma eğilimi, TWS segmentinin büyümesi için büyük bir itici güç haline geliyor. Ayrıca, mobil medya tüketiminin artmaya devam etmesine yardımcı olarak TWS’yi bir sonraki olmazsa olmaz aksesuar haline getiriyor” dedi.

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Giyilebilir cihazlarda ilk sırayı kablosuz kulaklık alırken, kulaklıkları ise akıllı bileklik ve akıllı saatler takip ediyor. Akıllı saatlerde da 2020 yılının son döneminde şaşırtıcı bir büyüme görüldü. Analist Sujeong Lim göre sağlık ve zindeliğe artan ilgi ile birlikte ekonomilerin normalleşmesi ve akıllı saatlerin fiyatları düşmesi akıllı saat pazarının büyümesini daha da arttıracak.

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