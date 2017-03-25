DC Comics’in süper kahramanlarının bir araya geldiği Justice League filminden heyecan verici bir fragman daha yayınlandı.

Justice League’in yeni fragmanında Ben Affleck’in canlandırdığı Bruce Wayne, Wonder Woman’a tehlikenin geldiğini ve hazır olmaları gerektiğini söylüyor. Jason Momoa’nın canlandırdığı Aquaman, Ezra Miller’ın canlandırdığı The Flash ve Ray Fisher’ın canlandırdığı Cyborg aksiyon dolu film için bir araya geliyor.

Fragmanda ayrıca Amy Adam’ın canlandırdığı Lois Lane ve J.K Simmons’ın canlandırdığı Komiser Gordon’da bulunuyor. Filmi daha önce Man of Steel ve Batman v Superman: Dawn of Justice filmlerinin yönetmeni Zack Snyder yönetiyor. Film DC’nin en büyük rakibi Marvel’ın süper kahraman filmi Avengers’a bir cevap niteliğinde. Film 17 Nisan 2017 tarihinde gösterime girecek.