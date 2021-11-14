Joe Biden, Huawei ve ZTE Üzerindeki Kısıtlamaları Sıkılaştırıyor!

ABD Başkanı Joe Biden, güvenlik tehdidi olarak değerlendirilen şirketlerin yeni telekomünikasyon ekipmanı lisansları almasını engelleyen yasayı imzaladı. Güvenli Ekipman Yasası, Federal İletişim Komisyonu’nun (FCC) artık tehdit olarak kabul edilen şirketlerden gelen başvuruları incelememesi gerektiğini söylüyor. Bu, Huawei, ZTE ve diğer üç Çinli şirketin ekipmanlarının ABD telekomünikasyon ağlarında kullanılamayacağı anlamına geliyor.

Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörlerin tümü tasarıyı onayladı. Temsilciler Meclisi’nden 420 lehte ve sadece dört aleyhte oyla geçtikten sonra 28 Ekim’de senato tarafından oybirliğiyle kabul edildi.

Mart ayında FCC, ABD iletişim ağlarını korumak için tasarlanmış 2019 yasası kapsamında ulusal güvenliğe tehdit oluşturan beş Çinli şirket belirlediğini söyledi. Bunlar; Huawei ve ZTE’nin yanı sıra Hytera Communications Corp, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co ve Zhejiang Dahua Technology Co oldu. Ancak, FCC’nin şirketlerin ABD ağlarında kullanılacak başvurularını reddetmesi gerekmedi.

FCC delegesi Brendan Carr, düzenleyicinin 2018’den bu yana Huawei’den 3.000’den fazla başvuruyu onayladığını söyledi. Güvenli Ekipman Yasası’nın “Huawei ve ZTE gibi şirketlerden gelen güvensiz ekipmanların artık Amerika’nın iletişim ağlarına eklenememesini sağlamaya yardımcı olacağını” söyledi.

Çin, baskıyı eleştirdi

Çin dışişleri bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian, haziran ayında yaptığı açıklamada, “ABD, herhangi bir kanıt olmaksızın, hala ulusal güvenliği ve Çinli şirketleri bastırmak için devlet gücünü kötüye kullanıyor” dedi.

FCC, hâlihazırda verilmiş olan lisansları iptal etmesine izin verecek yeni kurallar da önerdi. Geçen ay, FCC, China Telecom’un ABD’deki yan kuruluşunun ulusal güvenlik endişelerini öne sürerek ABD’de faaliyet gösterme iznini geri çekmek için oy kullandı.

Başkan Biden ve Çin lideri Xi Jinping’in önümüzdeki hafta sanal bir toplantı yapması bekleniyor.