İstanbul Kültür Üniversitesi’den Önemli Ziyaret!

Türkiye’nin en hızlı büyüyen veri merkezi Radore, İstanbul Kültür Üniversitesi İşletme Girişimcilik ve İnovasyon Kulübü öğrencilerini veri merkezinde ağırladı.

İstanbul Kültür Üniversitesi İşletme Girişimcilik ve İnovasyon Kulübü öğrencileri, Radore Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kubilay Akyol, Radore Genel Müdürü Sadi Abalı, Radore İnsan Kaynakları Müdürü Tuba Günay ve tüm ekiple bir araya geldi. Yirminin üzerinde öğrencinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte veri merkezleri üzerine bir sohbet gerçekleştirildi.

Radore’nin uzman ekibiyle birlikte veri merkezini gezen öğrenciler, dijital verilerin korunduğu bu özel yapıların hayati rolü ve veri güvenliği hakkında birçok bilgi edindiler.

Yeni teknolojiler öğrencilerin ilgisini çekti!

Veri merkezi turundan sonra Radore Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kubilay Akyol ve Radore Genel Müdürü Sadi Abalı ile bir araya gelen öğrenciler kariyer planlaması ile ilgili çarpıcı bir toplantı gerçekleştirdi.

Zeki Kubilay Akyol, öğrencilere Radore’nin kuruluş ve büyüme süreçleriyle ilgili bilgi verdi. Kendi girişimcilik hikâyesini anlatan Akyol, gençlere girişimcilik süreçlerinde karşılaşabilecekleri durumları ve yeni teknolojik akımlarla ilgili de öğrencileri bilgilendirdi.

Sadi Abalı ise öğrencilere iş hayatında başarının sırlarını ve kendi tecrübelerini aktarırken. özellikle girişimci olmak isteyen gençlerin iş planlarını neleri göz önünde bulundurarak yapmaları gerektiği konusunda önemli bilgiler verdi.

Son bölümde Radore İnsan Kaynakları Müdürü Tuba Günay ile bir araya gelen öğrenciler doğru bir kariyer planlaması yapma konusunda bilgi aldılar. Özellikle teknoloji alanında çalışacak gençlerin öz geçmişlerini oluştururken nelere dikkat etmesi gerektiği açıkladı. Buna ek olarak öğrencilerin kendilerini hazırlamak için ne gibi adımlar atmaları gerektiği konusunda ciddi bilgiler paylaşıldı.

Öğrenci ziyaretleri devam edecek

Akyol, her fırsatta bundan sonra da gençlere veri merkezi teknolojileri üzerine uzman bilgilerini aktarmaya devam edeceklerini vurguluyor. Zeki Kubilay Akyol, “Öğrencilerin ve teknolojiyle ilgisi olan tüm gençlerin bu gibi etkinliklere katılmasına büyük önem veriyoruz. Bu tip etkinliklerin gençlerin hem kariyer ve gelecek planlaması aşamasında hem de bilgi birikimini geliştirmeleri açısından oldukça faydalı olduğuna inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde öğrencilerle daha sık bir araya gelmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.