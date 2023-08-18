iQOO bir süredir Z7 serisine yeni üyeler kazandırıyor. Geçtiğimiz haftalarda iQOO Z7s modelini piyasaya süren marka şimdi de iQOO Z7 Pro 5G üzerinde çalışıyor. Geldiğimiz noktada bugün ise akıllı telefonun hemen hemen tüm teknik özellikleri sızdırıldı. Detaylara bakalım.

Abhishek Yadav kaynaklı sızıntıya göre iQOO Z7 Pro 5G, Vivo S17e modelinin yeninden markalanmış bir versiyonu olabilir. iQOO Z7 Pro 5G, kaputun altında MediaTek Dimensity 7200 yonga seti ile birlikte gelecek. Bu yonga setine 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama eşlik edecek. MediaTek Dimensity 7200 yonga seti gücünü 66W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 4600 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alacak.

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Ekran tarafında ise akıllı telefonun ekran altı parmak izi teknolojisini destekleyen bir ekrana sahip olması bekleniyor. Bu ekran 6.78 inç büyüklüğünde olacak ve 120hz ekran yenileme hızını destekleyecek. Ekran paneli tarafında ise OLED bir panel bizleri karşılayacak.

Kamera tarafında da sızıntılar mevcut. Sızıntılara göre iQOO Z7 Pro 5G, OIS destekli 64 MP çözünürlüğünde bir ana kamera ile birlikte gelecek. Bu ana kameraya 2 MP çözünürlüğünde bokeh kamerası eşlik edecek. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunacak.

Bakalım iQOO’nun bu hamlesine diğer rakipleri nasıl cevap verecek?