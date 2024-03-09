Çinli teknoloji devi iQOO, bir süredir iQOO Neo 9 serisinin yeni üyesi olacak olan Çinli teknoloji devi iQOO, iQOO Neo 9 Racing Edition üzerinde çalışıyor. iQOO Neo 9 Racing Edition işlemcisi sızdırıldı. Detaylara bakalım.

iQOO Neo 9 Racing Edition işlemci özellikleri

Yapılan iQOO Neo 9 Racing Edition işlemci sızıntısına göre iQOO Neo 9 Racing Edition işlemci tarafında Snapdragon 8s Gen 3 ile birlikte gelecek.

Serinin en üst modeli iQOO Neo 9 Pro neler sunuyor?

Akıllı telefon 6.78 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 2800 x 1260 piksel yani 1.5K çözünürlükte. Neo 9 Pro, 144 hz ekran yenileme hızını ve 452 PPI piksel yoğunluğunu destekliyor. Ekran paneli tarafında ise 10 bit LTPO OLED bir ekran paneli kullanılıyor.

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Neo 9 Pro kaputun altında 2023 yılının amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 dahili depolama birimi eşlik ediyor. Akıllı telefon gücünü 120W kablolu hızlı şarja sahip 5160 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

Neo 9 Pro kamera tarafında ikili bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 50 MP çözünürlüğünde bir Sony IMX920 kamera sensörü karşılıyor. OIS destekli bu ana kameraya 8 MP çözünürlüğünde bir ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.