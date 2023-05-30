iQOO geçtiğimiz aylarda iQOO Neo 8 ve iQOO Neo 7 Racing Edition isimli akıllı telefonlarını piyasaya sürmüştü. O zamandan beri boş durmayan iQOO, şimdi de iQOO Neo 7 Pro 5G üzerinde çalışıyor. Akıllı telefon Geekbench testinde görüntülendi. Detaylara bakalım.

Geekbench testine giren iQOO Neo 7 Pro 5G; 1572 tekli çekirdek skoru, 4000 çoklu çekirdek skoru aldı. Geekbench testine göre akıllı telefon kaputun altında geçen senenin amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setine sahip olacak. Bunun haricinde Geekbench testi, iQOO Neo 7 Pro 5G’nin kutudan Android 13 ile birlikte çıkacağını da ortaya çıkardı.

Bundan önceki sızıntılarda iQOO Neo 7 Pro 5G’nin ekran özellikleri açığa çıkmıştı. Raporlara göre iQOO Neo 7 Pro 5G, 6.7 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak. Bu ekranda AMOLED bir panel kullanılacak.

Kaputun altında ise iQOO Neo 7 Pro 5G, geçen senenin amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setine sahip olacak. Bu yonga setine 8 GB RAM veya 12 GB RAM eşlik edecek. Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti gücünü 120W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alacak.

Fiyatlandırmalara gelecek olursak iQOO Neo 7 Pro 5G, Hindistan pazarında 363 dolar ila 423 dolar bandında bir fiyat etiketine sahip olacak. Ancak henüz kesinleşmiş bir şey yok.

iQOO akıllı telefon pazarındaki ataklarına devam ediyor. Bakalım Oppo, Vivo, Xiaomi, Realme gibi rakipleri bu durum karşısında ne yapacak?