iQOO, yakın gelecekte iki yeni akıllı telefon modeli olan iQOO 12 ve 12 Pro’yu Çin’de 7 Kasım tarihinde tanıtacak. Şirket ayrıca bu serinin Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ve Q1 özel ekran işlemcisi ile donatılacağını onayladı. Bugün, iQOO 12 serisi hakkında daha fazla ayrıntıyı doğrulamak amacıyla aşağıdaki afişleri yayınladı. iQOO 12 özellikleri ile şov yapacak diyebiliriz.

İçindekiler iQOO 12 özellikleri tanıtılmadan ortaya çıktı

iQOO 12 özellikleri tanıtılmadan ortaya çıktı

iQOO, 12 serisinin 16 GB’a kadar LPDDR5x RAM ve 1 TB’a kadar UFS 4.0 depolama sunacağını açıkladı. Oyun deneyimini geliştiren kendi geliştirdikleri Q1 e-spor çipini kullanarak, seride daha akıcı bir oyun deneyimi sunmayı hedefliyorlar.

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Yeni seri ayrıca, tarihteki en büyük ultra geniş titreşim motoruna ve simetrik üç boyutlu çift stereo hoparlörlere sahip olacak, bu da genel duyusal deneyimi artıracak ve sürükleyici bir oyun sesi sunacak. Ayrıca, Yüksek Çözünürlüklü Ses ve Yüksek Çözünürlüklü Kablosuz Ses desteği sunacak.

Sıcaklık yönetimi için yeni canavarlar, önceki modellere göre yüzde 40 daha büyük olan ultra geniş alanlı VC buhar odası ile donatılmış dört bölgeli bir ısı dağıtım mimarisine sahip olacak. Ayrıca, IP68 sertifikasyonu sayesinde su ve yağmura dayanıklı olacaklar. İddialara göre iQOO 12 IP64 derecesine, iQOO 12 Pro ise IP68 derecesine sahip olacak.

Her iki model de şirketin Android 14 tabanlı Origin OS 4 ile çalışacak. Her iki telefon da 6,78 inç ekran sunacak ve 144Hz yenileme hızına sahip olacaklar. Ancak, temel model, 1,5K çözünürlüklü düz bir ekran ve optik ekran içi parmak izi tarayıcısı ile gelecekken, iQOO 12 Pro daha yüksek çözünürlüklü bir E7 AMOLED Samsung ekran ve ultrasonik ekran içi parmak izi sensörü sunacak.