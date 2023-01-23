Apple ve Samsung, Hindistan’dan cep telefonu ihracatı yapan başlıca şirketler arasında yer alıyor. ET tarafından yayınlanan bir rapora göre, Kasım ayında Apple Samsung’u geçerek en büyük cep telefonu ihracatçısı olduğunu ve Aralık ayı ihracatında 1 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

Raporda, Apple’ın Hindistan’da tek bir ayda akıllı telefon ihracatında 1 milyar dolara ulaşan ilk şirket olduğu ve ET’nin verilerine göre bu kilometre taşına Aralık 2022’de ulaştığı belirtiliyor.

Veriler ayrıca Aralık ayının cep telefonu endüstrisi için rekor bir ay olduğunu gösteriyor. Apple, iPhone 12, 13, 14 ve 14 Plus modellerini üç sözleşmeli üreticisi aracılığıyla Hindistan’dan üretiyor ve ihraç ediyor. Yetkililere göre ayrıca küçük Hintli ihracatçılar da iPhone ihraç ediyor.

Ayrıca, Apple’ın Tamil Nadu’da bulunan fason üreticileri Foxconn Hon Hai ve Pegatron ile Karnataka’da bulunan Wistron, hükümetin Nisan 2020’de başlattığı akıllı telefon üretimine bağlı teşvik (PLI) programına katılıyor. Önceki raporlar Tata’nın Wistron’un iPhone fabrikasını satın almaya yakın olduğunu gösteriyordu. Anlaşmanın 31 Mart 2023 tarihine kadar tamamlanması bekleniyor.

Her üç üreticinin de PLI programına katılımlarının bir parçası olarak üretim, ihracat, yatırım ve istihdam verilerini hükümete sunmaları gerekiyor. Hükümet, üreticilerin üretim ve sevkiyatlarını arttırmasıyla Hindistan’ın 2022-2023 mali yılında, bir önceki yıl 5.8 milyar dolar olan cep telefonu ihracatını 9 milyar dolara çıkaracağını tahmin ediyor.

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Yetkililere göre, iPhone’un bir ay içinde 1 milyar dolarlık ihracata ulaşması, akıllı telefonlara ek olarak 13 sektöre genişletilen hükümetin iddialı PLI programlarının önde gelen bir örneği haline geldi.

Yetkililer ayrıca Samsung’un ünitesinin tam kapasite çalışması halinde cep telefonu ihracatının daha yüksek olabileceğini, ancak 1015 gün boyunca düzenli bakım için kapalı kalmasının üretim ve ihracatta düşüşe yol açtığını da sözlerine ekledi.