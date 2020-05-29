iPhone SE sonunda Türkiye’de piyasaya sürüldü!

iPhone SE sonunda Türkiye’de satışa sunuldu. Uzun süredir Apple’ın internet sitesinde “yakında” ibaresi bulunuyordu. Nihayet firma, sınıfında iddialı özelliklere sahip olan iPhone SE’yi piyasaya sürdü.

İlginizi çekebilir: Ucuz iPhone modeli olarak beklenen iPhone SE tanıtıldı!

Apple’ın SE modeli seneler sonra yenilenmiş haliyle artık karşımızda. Uzun zamandır, firmadan ekonomik ve güçlü bir telefon bekleniyordu. Keza firma bu beklentileri boşa çıkarmadı ve iki senedir yenisi gelecek denen telefonunu piyasaya sürdü. Aslında, fiyatla ilgili olarak artış ihtimalleri konuşuluyordu. Fakat şirket, herhangi bir fiyat artışına gitmedi.

iPhone SE 2. jenerasyon’u nereden alabiliriz?

Şu anda Apple’ın kendi sitesinde satışta olan cihazımızı, firmanın kendi internet sitesi üzerinden almak mümkün. Aynı zamanda, Hepsiburada’dan da siparişleri açık olan SE’ye, alışveriş platformu tarafından özel bir kampanya hazırlanmış.

Eğer, Hepsiburada üzerinden SE’yi satın almak isterseniz site, size değişim kampanyası önerisinde bulunuyor. Hazırlanan listede cihazınız mevcutsa, eski cihazınızı Hepsiburada’ya verip, yepyeni bir SE alabiliyorsunuz. Biraz fiyatları araştırdığımda, Samsung S9 Plus 64 GB versiyonu ile takaslamak isterseniz “1.719,00 TL” indirim alabiliyorsunuz. Tabii ki, hiçbir fiziksel, donanımsal sorunu olmaması ve IMEI kayıtlı olması lazım cihazınızın. Takas tekliflerinde verilen en yüksek tutar ise, XS Max’in 256 GB’lık versiyonuna veriliyor. XS Max ile takaslamak isterseniz, şirket telefonunuzu alıyor ve üzerine 1.000 TL’den fazla para verebiliyor.

iPhone SE özellikleri neler? Artıları, eksileri?

4,7 inç True Tone destekli Retina HD IPS ekrana sahip cihazımız, tek elle kullanımı özleyen kullanıcılar için birebir duruyor. 326 ppi yoğunluk sunan cihazda 1334 x 750 piksel çözünürlük yer alıyor.

Önceki senelerde piyasaya sürülen iPhone 8 ile birebir kasa yapısı sunan cihazımız, iPhone SE 2. Jenerasyon olarak 138,4 mm uzunluk, 67,3 mm en ve 7,3 mm kalınlığa sahip.

iPhone 11 alesine güç veren Apple A13 Bionic işlemcisi ile donatılan cihaz Touch ID’yi de geri getiriyor. Arkada 12 MP önde ise 7 MP bir kamera sunan telefonda 4K 60 fps video kaydı ve 240 fps kayıt imkanı da mevcut.

Depolama tarafında ise 64 GB, 128 GB ve 256 GB depolama alanı seçenekleri yer alıyor. Bağlantı kanadında Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 desteği sunan telefon Gigabit seviyesinde LTE desteği sunabiliyor.

Türkiye’de çıkış fiyatı nedir?