Apple
iPhone SE sonunda Türkiye’de piyasaya sürüldü!
iPhone SE sonunda Türkiye’de satışa sunuldu. Uzun süredir Apple’ın internet sitesinde “yakında” ibaresi bulunuyordu. Nihayet firma, sınıfında iddialı özelliklere sahip olan iPhone SE’yi piyasaya sürdü.
İlginizi çekebilir: Ucuz iPhone modeli olarak beklenen iPhone SE tanıtıldı!
Apple’ın SE modeli seneler sonra yenilenmiş haliyle artık karşımızda. Uzun zamandır, firmadan ekonomik ve güçlü bir telefon bekleniyordu. Keza firma bu beklentileri boşa çıkarmadı ve iki senedir yenisi gelecek denen telefonunu piyasaya sürdü. Aslında, fiyatla ilgili olarak artış ihtimalleri konuşuluyordu. Fakat şirket, herhangi bir fiyat artışına gitmedi.
iPhone SE 2. jenerasyon’u nereden alabiliriz?
Şu anda Apple’ın kendi sitesinde satışta olan cihazımızı, firmanın kendi internet sitesi üzerinden almak mümkün. Aynı zamanda, Hepsiburada’dan da siparişleri açık olan SE’ye, alışveriş platformu tarafından özel bir kampanya hazırlanmış.
Eğer, Hepsiburada üzerinden SE’yi satın almak isterseniz site, size değişim kampanyası önerisinde bulunuyor. Hazırlanan listede cihazınız mevcutsa, eski cihazınızı Hepsiburada’ya verip, yepyeni bir SE alabiliyorsunuz. Biraz fiyatları araştırdığımda, Samsung S9 Plus 64 GB versiyonu ile takaslamak isterseniz “1.719,00 TL” indirim alabiliyorsunuz. Tabii ki, hiçbir fiziksel, donanımsal sorunu olmaması ve IMEI kayıtlı olması lazım cihazınızın. Takas tekliflerinde verilen en yüksek tutar ise, XS Max’in 256 GB’lık versiyonuna veriliyor. XS Max ile takaslamak isterseniz, şirket telefonunuzu alıyor ve üzerine 1.000 TL’den fazla para verebiliyor.
iPhone SE özellikleri neler? Artıları, eksileri?
4,7 inç True Tone destekli Retina HD IPS ekrana sahip cihazımız, tek elle kullanımı özleyen kullanıcılar için birebir duruyor. 326 ppi yoğunluk sunan cihazda 1334 x 750 piksel çözünürlük yer alıyor.
Önceki senelerde piyasaya sürülen iPhone 8 ile birebir kasa yapısı sunan cihazımız, iPhone SE 2. Jenerasyon olarak 138,4 mm uzunluk, 67,3 mm en ve 7,3 mm kalınlığa sahip.
iPhone 11 alesine güç veren Apple A13 Bionic işlemcisi ile donatılan cihaz Touch ID’yi de geri getiriyor. Arkada 12 MP önde ise 7 MP bir kamera sunan telefonda 4K 60 fps video kaydı ve 240 fps kayıt imkanı da mevcut.
Depolama tarafında ise 64 GB, 128 GB ve 256 GB depolama alanı seçenekleri yer alıyor. Bağlantı kanadında Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 desteği sunan telefon Gigabit seviyesinde LTE desteği sunabiliyor.
Türkiye’de çıkış fiyatı nedir?
Küçük canavar SE 2. jenerasyon, 3 farklı depolama seçeneği ve siyah, beyaz ve Product RED kırmızı renk seçenekleri sunacak. Fiyat kısmında ise;
- 64 GB: 5.299 TL
- 128 GB: 5.799 TL
- 256 GB: 6.599 TL
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 ekranlarını Samsung, LG ve BOE üretecek!
Geçtiğimiz yıl yayımlanan bir haberde, Samsung’un yeni iPhone 12 modelleri için tek OLED üreticisi olacağı iddia edilmişti. Ancak son söylentilere göre durum beklenildiği gibi olmayacak.
Firmalardan sızan bazı haberlere göre bu yıl tanıtılacak olan iPhone modellerinin Samsung üretimi OLED panellere sahip olacak. Geri kalan siparişler LG ve BOE tarafından karşılanacak. Cuppertino merkezli şirket tedarik zincirini çeşitlendirerek tüm işi tek tedarikçinin eline bırakmayacak.
İlginizi çekebilir: iPhone 12 de Lightning girişli olacak!
Apple’ın birden fazla tedarikçi ile çalışmasının bir diğer sebebinin, üretim adetlerinin fazlalığı olduğu düşünülüyor. Bu yılın tüm iPhone modellerinin OLED panellere sahip olacağı ve markanın satış rakamları düşünüldüğünde, Samsung’un dahi bu siparişe yetişememe ihtimali yüksek görünüyor.
Apple
iPhone 12 de Lightning girişli olacak!
Apple iPhone 12, ne yazık ki Lightning girişli olacak. Ancak ortaya atılan bazı iddialara göre firma, bir sonraki seri için başka bir plan düşünüyor.
İlginizi çekebilir; iPhone 12 serisine ait fiyatlar ve bazı özellikler sızdırıldı!
Lightning sonrası, şarj girişi olmayan iPhone gelebilir!
Apple, her yıl olduğu gibi yine iPhone 12 serisi ile birlikte dikkatleri üzerinde toplamaya hazırlanıyor. Firmanın Eylül 2020 tarihinde tanıtmasını beklediğimiz seri hakkında yeni gelişmeler ortaya çıktı. Daha önceden fiyat ve özelliklerin sızdırılmasının ardından şimdi de ilginç bir iddia ortaya atıldı. Fudge isimli bir Twitter kullanıcısı, iPhone 12 serisinin Lightning girişi ile geleceğini duyurdu. Şu ana kadar ilginç olmayan iddia ise bundan sonra işleri değiştiriyor. Çünkü Fudge, bir sonraki serinin hiçbir şekilde şarj veya kulaklık girişine sahip olmayacağını iddia etti. Başka bir detay vermeyen Twitter kullanıcısı, kafalarda büyük soru işaretlerine neden oldu.
Bazı kaynaklardan gelen yorumlara göre Apple, iPhone 13 serisi ile birlikte AirPods cihazlarının şarj oluş sistemine benzer bir sisteme geçiş yapmayı düşünüyor. Akıllı bağlantı özelliğinin de olmayacağı düşünülürken, firmanın bu işin altından nasıl kalkacağı da merak konusu. Öte yandan serisinin Lightning ile gelmesi bazı hayranlar için hayal kırıklığına neden oldu. Ancak görünüşe göre Apple daha büyük bir plan için şimdilik şarj giriş kısmına odaklanmıyor. Eylül ayında tanıtılması beklenen cihaz bakalım beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Aksesuar
AirPods, sağlık konusunda yeni özelliklere sahip olacak!
Apple AirPods, yeni nesli ile birlikte sağlık yönünden daha fazla özelliğe sahip olabilir. Gelen bilgilere göre firma, kulaklıkları sağlık takibi konusunda geliştirmeyi düşünüyor.
İlginizi çekebilir; Samsung Galaxy Note 20 Plus için tasarımı belli oldu iddiası!
AirPods, sağlığınızı takip etmenizde size yardımcı olabilir!
Apple firmasının gerçek kablosuz kulaklıkları AirPods serisi, artık sadece müzik dinlemek için var olmayacak. Gelen son bilgilere göre firma, yeni nesil AirPods kulaklıkların içine, ışık sensörleri yerleştirmeyi düşünüyor. DigiTimes isimli haber sitesinde yer alan rapora göre Apple, ışık sensörlerini yeni nesil kulaklıklarına yerleştirerek kullanıcıların sağlık konusunda bilgi almayı planladığı öğrenildi. Nabız ve kanda yer alan oksijen yoğunluğu gibi bilgileri bu sensörler ile ölçmek isteyen firma, aynı zamanda spor sırasında kullanımı arttırmak adına adım sayar özelliğini de bu kulaklıklara yerleştirmek istiyor.
Apple hali hazırda Apple Watch ile birlikte sağlık konusunda önemli gelişmeler gerçekleştiriyor. Ancak bu gelişmeler sonrasında firma bu işi kulaklıklar yardımıyla da yapmayı deneyecek gibi duruyor. Rapora göre bir veya iki yıl içerisinde çıkacak AirPods kulaklıklar daha önce saydığımız özellikleri içerisinde bulunduracak. Firmanın zaten sağlık konusunda verdiği önem en başından beri bilinirken, Tim Cook da bu konu hakkında, insanlığa en büyük katkıyı yapma gayesi altında olduklarını belirtmişti. Hal böyle olunca gözler 2021 ve 2022 yılları içerisinde çıkartılacak AirPods ve Pro modellerine çevrildi. Bakalım firma bu konuda geliştirmeleri sağlayabilecek mi, yakın bir zamanda “kulaklık” kelimesi başka bir anlam daha içerebilecek mi merakla bekliyor olacağız.