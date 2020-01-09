iPhone SE 2 tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı!

Sony firmasının bu sene amiral gemisi akıllı telefon modeli olarak konumlandırılacak Xperia 5 Plus’ın görsel tasarımı ve teknik detayları ortaya çıktı.

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Önümüzde devasa telefon fuarlarından biri var. Sony’nin bu sene amiral gemi modellerinden biri olmaya muhteşem bir aday Xperia 5 Plus’ın görüntüleri sızdırıldı.

Xperia 5 Plus veya Xperia 1 adıyla tanıtılacak yeni modelin Barcelano’da düzenlenecek MWC 2020 fuarında kullanıcıların merakına sunulması bekleniyor.

Sony’nin artık gelenekleştiği üzere “her sene en az bir telefon duyurarak piyasadaki yerini korumaya çalışıyor. Bilindiği üzere firma, 2012’de yakalamış olduğu ivmeyi çok uzun süre koruyamamış, her ne kadar sağlamlık vurgusunu şirket devam ettirse de başarılı olamamıştı.

2019 yılına döndüğümüz zaman, Xperia 1 ile aslında firmanın dönüşüm sürecine girdiğini görmüştük. Sony, ana akım telefonlarda olduğu gibi dizaynda; ince çerçeveler, yüksek ekran çözünürlüğü, ekran altı parmak izi teknolojisi gibi günümüzün standartlarını karşılar hale gelmişti.

Şu an için tüm detaylarını bilemediğimiz gelişmeyle ilgili Twitter iddiacısı Steve Hemmershoffer, ilk olarak dile getirdi.

Sony Xperia 5 Plus, görsel tasarımı

Sony Xperia 5 Plus’ın görsel dizaynı önceki amiral gemilerine nazaran oldukça fazla değişikliği içerisinde barındırıyor. Japon’ların çok sağlam telefon üretme arayışında oldukları için tasarıma fazla odaklanmıyorlardı. Fakat şimdi görüyoruz ki tasarım, zarif, şık ve ince olmuş.

Görünüş o ki, bu sefer Sony, kullanıcılardan gelen fikirlere önem vermiş . Kullanıcılardan gelen geri dönüşlerden yola çıkarak bir cihaz tasarımı oluşturmuşlar.

Telefonun ekranında, herhangi bir çentikli yapı bulunmuyor. Yani Samsung vari bir telefon dizaynı beklemeyin. Telefonun ekranının üst tarafının merkezinde ahize ve hemen solunda küçük bir öz çekim kamerası yerleştirilmiş.

HDR destekli 4K OLED panel ile canlı ekran deneyimi!

Ekranla ilgili konuşulması gereken diğer detaylar ise, günümüz trendlerini takip eden 21:9 en boy oranı bulunuyor. Toplamda ekran boyutu ise 6.6 inçle geçen seneki Xperia 1 modeline oranla 0.1 inç genişletilmiş. Çözünürlük tarafında ise HDR destekli 4K OLED bir panel mevcut. Bu paneli, firma 2019 yılında geliştirmeye başlamıştı.

İsterseniz ekranla ilgili detaylı bilgi verdikten sonra şimdi de Xperia 5 Plus’ın kasa tasarımına göz atalım. Cihazın etrafını tamamen alüminyum plakayla çevrelenmiş. Sony’nin akıllısında, muhtemelen ön tarafa bakan üstte ve altta yer almak üzere iki hoparlör bulunacak.

En son markanın bu dizayn detayını, Xperia XZ3 cihazında görmüştük. Tabi ki buradaki en büyük eksikliğin artık full ekranlı cihazların piyasayı kaplaması olacaktır. Onu da yakın zamanda Sony’nin çözmesini bekliyoruz.

2020 modasına aykırı olarak, hala parmak izi sensörünün tuş kilidinin içerisinde görmekteyiz. Bu aslında oldukça hızlı çalışan parmak izi sensörü demek olsa da çoğu firma parmak izini ekran altına almaya başladı. Ekran altı parmak izi teknolojisi, son 1 yıldır Samsung’un cihazlarında ultrasonik ses dalgalarını kullanarak daha hızlı çalışmasını sağlanmıştı.

İşlemci tarafında son nesil Qualcomm Snapdragon 865 kullanılacak

Yeni amiral gemisinde, Qualcomm’un Snapdragon 865 işlemcisini kullanacağı düşünülüyor. Donanım tarafı her zaman olduğu gibi güçlü olan cihazın, 8GB RAM ile destekleneceği bunlara ek olarak 128GB dahili depolama sistemi bulunacak.

Bu sene 5G iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması bekleniyor. Anakart tarafında 5G’nin desteklenmesi, Sony için çok başarılı bir hamle olacaktır.

Sony lensle desteklenmiş üçlü kamera kurulumu!

Sony Xperia 5 Plus’ta üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Kamera donanımı, standart geniş açı, ultra geniş açı, telefoto kamera dikey şekilde arka tarafa yerleştirilmiş.

En üstte yer alacak ana kamerada, gelişmiş derinlik ve mesafe ölçmede kullanılan ToF (Time of Flight) kullanılıyor. Böylece, portre çekimler çok daha kararlı hale geliyor. Öz çekim kamerasının ise 8 MP çözünürlüğe sahip olacağına dair ipuçları verildi. Fakat, henüz netleşen bir bilgi mevcut değil.

Xperia 1 fiyatı ne kadar, çıkış tarihi ne zaman?

Sony’nin Xperia 1 veya Xperia 5 Plus adıyla göreceğimiz yeni bayrak gemisini, MWC 2020 fuarında tanıtması bekleniyor. Kesin olmamakla birlikte, piyasaya çıkışı ise Mayıs ve Haziran ayını bulabilir.

Telefonun, standart versiyonun fiyatının 949 dolar ile 999 dolar olacağı düşünülüyor. Bu fiyat seviyesinde çok rakipleri olduğu düşünülürse fiyatlarda indirime gitmesi lazım.