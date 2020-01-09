Akıllı Telefonlar
iPhone SE 2 tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı!
Apple’ın iPhone SE 2 olarak adlandırılan ekonomik telefon modelinin bu yıl içerisinde tanıtılması bekleniyor. Telefonun tasarım ve donanım detaylarına dair ilk bilgiler ortaya çıkarken, isim konusunda da kullanıcıları önemli bir sürpriz bekliyor.
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Apple’ın yeni akıllı telefonunun adı iPhone SE 2 yerine iPhone 9 olabilir
Teknoloji dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından OnLeaks, yeni iPhone modeli ile ilgili dikkat çekici bilgiler paylaştı. Cihazın tasarımını gözler önüne seren paylaşımda iPhone 8 tarzı kalın çerçeveli tasarım felsefesi göze çarpıyor. Bu da eski tasarımı yeni donanım ile birleştirme temasının aynen devam ettiğini gösteriyor. Bu konsepti benimseyen modelin isim konusunda beklenenin aksine iPhone SE 2 yerine iPhone 9 olarak adlandırılabileceği söyleniyor. Bu da Cupertino merkezli teknoloji devinin şaşırtan bir hamlesi olarak yorumlanıyor.
4.7 inç boyutundaki iPhone 9’un tıpkı iPhone 11 serisinde olduğu gibi cam arka yüzeye sahip olduğu görülüyor. Bunun sebebinin ise telefonun kablosuz şarj özelliğine sahip olması olarak yorumlanıyor. Bunun yanı sıra Touch ID parmak izi okuma özelliği de beklenen model ile geri dönecek. Apple’ın A13 Bionic işlemcisi ile güncel iPhone modellerine eşit bir performans sunacak olan telefonda 3 GB RAM ve 64/128/256 GB depolama ise dikkat çeken özellikler arasında yer alıyor. Ayrıca likit kristal polimer (LCP) anten teknolojisi yerine karma anten tasarımı kullanılacağı, bunun da cihaz maliyetini düşüreceği belirtiliyor.
Önümüzdeki ay üretim sürecine geçilmesi beklenen iPhone SE 2 (iPhone 9), Mart ayında iPad Pro 2020 serisiyle beraber satışa sunulacak. Telefonun beklenen başlangıç fiyatının ise 399 dolar düzeyinde olması planlanıyor.
Akıllı Telefonlar
GCam vs orijinal kamera: Xiaomi Mi 9T
GCam ve orjinal kamera karşılaştırma serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü videomuzda bu senenin en çok ilgi çeken telefonu Xiaomi Mi 9T’nin Google Camera performansına bakıyoruz. Bildiğiniz gibi Google Camera, Google mühendisleri tarafından geliştirilen ve diğer telefonların 2 kamerayla başardıkları derinlik efektini tek kamerayla gerçekleştirebilen bir kamera yazılımı.
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Xiaomi Mi 9T GCam kurulumu
Telefonunuza indirdiğiniz kurulum dosyasını çalıştırın ve uygulamayı yükleyin. Yeni kamera ikonu, uygulamalar çekmecesinde görünecektir. Bu arada telefonunuzun ayarlar bölümünde “bilinmeyen kaynaklardan uygulama yüklemeye izin ver” seçeneğini aktif etmeniz gerekiyor.
Xiaomi Mi 9T, CameraAPI2 desteğine sahip olduğu cihazın kök (root) izni olmasına gerek yoktur.
Google Camera’yı cihazınıza kurmak için aşağıdaki APK dosyasını yüklemeniz gerekiyor. Videoda da anlattığım üzere birtakım izinler vererek uygulamaya kurulumu gerçekleştirebilirsiniz.
Bu bağlantıdan GCam APK’sını indirin: https://bit.ly/2NdvLoJ
Mi 9T kamera özellikleri neler?
Telefonun arka tarafında F/1.8 diyafram değerine sahip 48 MP‘lik bir ana kamera ile birlikte 8 MP telephoto lens ve 13 MP‘lik bir geniş açı lens bulunuyor. Telephoto sayesinde 2x optik yakınlaştırma yapabiliyoruz. Geniş açı da normalden çok daha geniş açılı fotoğraflar çekebilmenize sebep oluyor.
Telefonun kamera anlamında OIS desteği sunmuyor oluşu ise belki de en büyük eksiği. Zira video performansı çok iyi değil. Ön tarafta ise 20 MP’lik açılır-kapanır formda bir ön kamera kullanılmış. Ön kameranın her iki yanında bir LED ışık yer alıyor ve kamera açılırken bir efekt sesinin çıkmasını sağlayabiliyorsunuz. Şirketin aktardığı bilgilere göre bu kamera 300.000 kez açılıp kapanmaya karşı test edilmiş durumda.
Akıllı Telefonlar
Sony Xperia 5 Plus tasarımı ve teknik detayları ortaya çıktı!
Sony firmasının bu sene amiral gemisi akıllı telefon modeli olarak konumlandırılacak Xperia 5 Plus’ın görsel tasarımı ve teknik detayları ortaya çıktı.
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Önümüzde devasa telefon fuarlarından biri var. Sony’nin bu sene amiral gemi modellerinden biri olmaya muhteşem bir aday Xperia 5 Plus’ın görüntüleri sızdırıldı.
Xperia 5 Plus veya Xperia 1 adıyla tanıtılacak yeni modelin Barcelano’da düzenlenecek MWC 2020 fuarında kullanıcıların merakına sunulması bekleniyor.
Sony’nin artık gelenekleştiği üzere “her sene en az bir telefon duyurarak piyasadaki yerini korumaya çalışıyor. Bilindiği üzere firma, 2012’de yakalamış olduğu ivmeyi çok uzun süre koruyamamış, her ne kadar sağlamlık vurgusunu şirket devam ettirse de başarılı olamamıştı.
2019 yılına döndüğümüz zaman, Xperia 1 ile aslında firmanın dönüşüm sürecine girdiğini görmüştük. Sony, ana akım telefonlarda olduğu gibi dizaynda; ince çerçeveler, yüksek ekran çözünürlüğü, ekran altı parmak izi teknolojisi gibi günümüzün standartlarını karşılar hale gelmişti.
Şu an için tüm detaylarını bilemediğimiz gelişmeyle ilgili Twitter iddiacısı Steve Hemmershoffer, ilk olarak dile getirdi.
Sony Xperia 5 Plus, görsel tasarımı
Sony Xperia 5 Plus’ın görsel dizaynı önceki amiral gemilerine nazaran oldukça fazla değişikliği içerisinde barındırıyor. Japon’ların çok sağlam telefon üretme arayışında oldukları için tasarıma fazla odaklanmıyorlardı. Fakat şimdi görüyoruz ki tasarım, zarif, şık ve ince olmuş.
Görünüş o ki, bu sefer Sony, kullanıcılardan gelen fikirlere önem vermiş . Kullanıcılardan gelen geri dönüşlerden yola çıkarak bir cihaz tasarımı oluşturmuşlar.
Telefonun ekranında, herhangi bir çentikli yapı bulunmuyor. Yani Samsung vari bir telefon dizaynı beklemeyin. Telefonun ekranının üst tarafının merkezinde ahize ve hemen solunda küçük bir öz çekim kamerası yerleştirilmiş.
HDR destekli 4K OLED panel ile canlı ekran deneyimi!
Ekranla ilgili konuşulması gereken diğer detaylar ise, günümüz trendlerini takip eden 21:9 en boy oranı bulunuyor. Toplamda ekran boyutu ise 6.6 inçle geçen seneki Xperia 1 modeline oranla 0.1 inç genişletilmiş. Çözünürlük tarafında ise HDR destekli 4K OLED bir panel mevcut. Bu paneli, firma 2019 yılında geliştirmeye başlamıştı.
İsterseniz ekranla ilgili detaylı bilgi verdikten sonra şimdi de Xperia 5 Plus’ın kasa tasarımına göz atalım. Cihazın etrafını tamamen alüminyum plakayla çevrelenmiş. Sony’nin akıllısında, muhtemelen ön tarafa bakan üstte ve altta yer almak üzere iki hoparlör bulunacak.
En son markanın bu dizayn detayını, Xperia XZ3 cihazında görmüştük. Tabi ki buradaki en büyük eksikliğin artık full ekranlı cihazların piyasayı kaplaması olacaktır. Onu da yakın zamanda Sony’nin çözmesini bekliyoruz.
2020 modasına aykırı olarak, hala parmak izi sensörünün tuş kilidinin içerisinde görmekteyiz. Bu aslında oldukça hızlı çalışan parmak izi sensörü demek olsa da çoğu firma parmak izini ekran altına almaya başladı. Ekran altı parmak izi teknolojisi, son 1 yıldır Samsung’un cihazlarında ultrasonik ses dalgalarını kullanarak daha hızlı çalışmasını sağlanmıştı.
İşlemci tarafında son nesil Qualcomm Snapdragon 865 kullanılacak
Yeni amiral gemisinde, Qualcomm’un Snapdragon 865 işlemcisini kullanacağı düşünülüyor. Donanım tarafı her zaman olduğu gibi güçlü olan cihazın, 8GB RAM ile destekleneceği bunlara ek olarak 128GB dahili depolama sistemi bulunacak.
Bu sene 5G iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması bekleniyor. Anakart tarafında 5G’nin desteklenmesi, Sony için çok başarılı bir hamle olacaktır.
Sony lensle desteklenmiş üçlü kamera kurulumu!
Sony Xperia 5 Plus’ta üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Kamera donanımı, standart geniş açı, ultra geniş açı, telefoto kamera dikey şekilde arka tarafa yerleştirilmiş.
En üstte yer alacak ana kamerada, gelişmiş derinlik ve mesafe ölçmede kullanılan ToF (Time of Flight) kullanılıyor. Böylece, portre çekimler çok daha kararlı hale geliyor. Öz çekim kamerasının ise 8 MP çözünürlüğe sahip olacağına dair ipuçları verildi. Fakat, henüz netleşen bir bilgi mevcut değil.
Xperia 1 fiyatı ne kadar, çıkış tarihi ne zaman?
Sony’nin Xperia 1 veya Xperia 5 Plus adıyla göreceğimiz yeni bayrak gemisini, MWC 2020 fuarında tanıtması bekleniyor. Kesin olmamakla birlikte, piyasaya çıkışı ise Mayıs ve Haziran ayını bulabilir.
Telefonun, standart versiyonun fiyatının 949 dolar ile 999 dolar olacağı düşünülüyor. Bu fiyat seviyesinde çok rakipleri olduğu düşünülürse fiyatlarda indirime gitmesi lazım.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Fold 400 bin adet satıldı!
Samsung Galaxy Fold modeli Samsung CEO’su DJ Koh‘un açıklamasına göre 400 ila 500 bin adet arasında bir satış rakamına ulaştı.
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Samsung Galaxy Fold satış rakamı
Samsung‘un başını çokça ağrıtan ilk katlanabilir ekranlı telefonu Galaxy Fold‘un açıklanmayan satış rakamları uzun süredir büyük merak konusuydu. Geçen ay bir şirket raporunda telefonun 1 milyon rakamını geçtiğini belirten bir rapor ortaya çıkmış ve daha sonra Samsung tarafından yalanlanmıştı.
Şirketin CEO’su DJ Koh, CES etkinliğinde yaptığı bir röportajda bu konuyu netleştirdi. Koh açıklamasında, şu ana kadar 400 ila 500 bin adet Galaxy Fold satıldığını açıkladı. Oldukça sınırlı bir kitleye hitap eden, pahalı ve deneysel bir cihaz için bu satış rakamlarının oldukça iyi olduğunu söylemek gerekir.
$1,000 civarında bir fiyatla satılması beklenen Galaxy Fold 2 modelinin ise 11 Şubat‘ta Galaxy S20 ailesiyle beraber tanıtılması bekleniyor.