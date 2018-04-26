iPhone ismi basitleştiriliyor

Teknoloji dünyasında her yaptığı ile akım yaratan iPhone ismi için Apple daha basit versiyonların peşine düştü. Guggenheim analiz firmasında çalışan yatırım uzmanı Robert Cihra’nın hazırladığı rapora göre Apple gelecek iPhone telfonlarında daha basit alt model isimleri kullanmayı düşünüyormuş. Lakin birden çok farklı iPhone serisi olduğunu düşünürsek ilk akla gelen ikiliden X’in isminde bir değişiklik olmazken iPhone 8 ve iPhone 8 Plus gibi isimler artık olmayacak.

iPhone ismi tıpkı iPad isimleri gibi mi olacak?

İsim değişikliği konusunda bu güne kadar çok katı davranan Apple’ın bu değişime iPad ile başladığı da kesin. En yeni iPad’i ekran boyutundan dolayı iPad 9.7 olarak isimlendiren firmanın bu seçimi aslında çok da basitleştirilmiş gibi değil. Appleinsider sitesine konuşan Cihra’ya göre Apple’ın iPhone satışlarını arttırması muhtemel değil. Çünkü firma artık büyümenin durduğu bir pazarda daha fazla büyüymez. Öte yandan ortalama iPhone satışları göz önüne alındığında yatırım uzmanı firmanın akıllı telefon gelirlerinde aslan payını almaya devam edceğini düşündüğünü belirtti.