iPhone 8 Ailesindeki Sorunlar Çoğalıyor!

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerinin istenen satış rakamlarına ulaşamadığını ve bazı teknik sorunlarla ile karşılaştığını daha önce duyurmuştuk. Şimdilerde Apple cephesinden ilginç raporlar geliyor.

3 Ekim’de kamuoyuna sızan bazı haberler özellikle iPhone 8 Plus modellerinde garip sıkıntılar yaşandığını işaret ediyordu. Sorunlar iki noktada yoğunlaşıyordu: Batarya şişmesi sonrasında ekranın yerinden çıkması ile kayda değer şarj sorunları.

3 Ekim 2017’de Japonya ve Tayvan’dan gelen şikayetlerin benzerleri; Kanada, Çin, Yunanistan ve Hong Kong’tan da geldi. Teknik servislere iletilen ve sorunlu olduğu resmileşen cihazların sayısı 7’ye yükseldi. Ancak konuyla ilgili şikayetlerin çok daha fazla olduğunu iddia ediliyor. Telefonlardan birinin tamamen deforme olduğu ve kullanılmaz hale geldiği de belirtiliyor.

Elbette karşımızda Galaxy Note 7’e benzer bir facia yok ve böyle bir şeyin olmamasını umuyoruz. Ancak sektörden sızan dedikodular çarpıcı: iPhone 8 ve iPhone Plus modellerinde kullanılan bataryaların Samsung SDI olduğu dedikoduları ayyuka çıkmış durumda.