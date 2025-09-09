Apple’ın merakla beklenen iPhone 17 ailesi bugün gerçekleşen Awe Dropping etkinliğinde resmen tanıtıldı. Serinin tepe modelleri olan iPhone 17 Air ise, halihazırdaki en ince amiral gemisi telefon unvanını elinde bulunduran Galaxy S25 Edge’in rakibi olarak tanıtıldı. Peki en ince telefonlar arasında olan Apple iPhone Air özellikleri neler, kalınlığı ne kadar? iPhone 17 Air fiyatı ne kadar? İşte merak edilenler.

iPhone 17 Air özellikleri neler?

Apple, uzun süredir beklenen yeni modeli iPhone 17 Air‘i nihayet sahneye çıkardı. Yepyeni bir tasarım ve etkileyici teknik detaylarla donatılan cihaz, “Air” adının hakkını veren inceliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Sadece 5.6 mm kalınlığa sahip olan iPhone 17 Air, bugüne kadar üretilmiş en ince iPhone olma unvanını taşıyor. Bu olağanüstü incelik, kullanıcıya hem estetik hem de hafiflik açısından konforlu bir deneyim sunmayı hedefliyor.

iPhone 17 Air, 6.5 inç büyüklüğünde ve 120Hz yenileme hızına sahip bir ekranla geliyor. Akıcılığı artıran bu yüksek yenileme hızı, özellikle oyun ve video deneyiminde fark yaratacak gibi görünüyor. Apple, bu modelde görsel kaliteye verdiği önemi bir kez daha ortaya koymuş durumda.

Apple bu defa sadece ön yüzeyde değil, arka yüzde de Ceramic Shield kullanarak dayanıklılığı ikiye katladı. Cihaz, günlük kullanımda yaşanabilecek kazalara karşı daha güçlü bir koruma sunuyor. Bu özellik, özellikle düşmelere karşı daha sağlam bir yapı anlamına geliyor.

Yeni modelde kasa malzemesi olarak titanyum tercih edildi. Hem dayanıklı hem de hafif olan bu materyal, Apple’ın premium tasarım anlayışını bir adım öteye taşıyor. Ayrıca cihazın iç yapısı da özel olarak yeniden tasarlandı. Bu iç mimari değişiklikler, performansla birlikte termal verimliliği de artırıyor.

iPhone 17 Air, kullanıcılarına dört farklı renk alternatifi sunuyor: Space Black, Cloud White, White Gold ve Sky Blue. Bu renkler, cihazın modern ve zarif görünümünü tamamlayan tonlardan oluşuyor.

Yeni modelin kalbinde A19 Pro işlemcisi yer alıyor. Apple, bu işlemciyle birlikte performans çıtasını yeniden belirliyor. Yüksek verimlilik ve güçlü işlem kapasitesi sayesinde iPhone 17 Air, en zorlu görevlerin üstesinden kolayca gelebilecek potansiyele sahip.

GPU tarafında yapılan yeniliklerden biri de Neural Accelerator teknolojisi. Bu yeni yapı sayesinde GPU odaklı yapay zekâ işlemleri çok daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştiriliyor. Özellikle görüntü işleme, canlı filtreler ve fotoğraf düzenleme gibi işlemler önemli ölçüde hızlanıyor.

iPhone 17 Air, arka tarafta 48 MP çözünürlüğünde yeni bir Fusion kamera sistemi ile geliyor. Bu sistem, detay ve renk doğruluğunda ciddi bir artış sunarken düşük ışık performansında da dikkat çekici iyileştirmeler sağlıyor. Varsayılan olarak çekilen fotoğraflar 24 MP çözünürlükte işleniyor. Bu sayede hem dosya boyutu optimize ediliyor hem de kalite en üst seviyede tutuluyor.

Apple, kullanıcıların farklı odak uzaklıklarında fotoğraf çekebilmesi için tek kamera ile 26 mm, 28 mm, 35 mm ve 52 mm olmak üzere dört farklı lens etkisi sunuyor. Bu da cebe sığan çok yönlü bir fotoğraf makinesi deneyimi anlamına geliyor.

Video tarafında ise Dolby Vision destekli 4K 60 fps kayıt özelliği dikkat çekiyor. Profesyonel sinema kalitesinde görüntüler kaydetmek artık cebinizde mümkün hale geliyor. Yeni nesil portre modu, yüz detaylarını ve derinlik efektini daha da geliştirilmiş algoritmalarla işliyor. Bu sistemle portreler artık çok daha doğal ve sanatsal görünüyor.

Dual Capture özelliği ile ön ve arka kameralar aynı anda kullanılabiliyor. Böylece hem kendinizi hem de bulunduğunuz ortamı eş zamanlı olarak kaydedebilirsiniz. Bu özellik Android tarafında uzun zamandır bulunuyordu.

Ön kamerada ise Center Stage teknolojisi yer alıyor. Bu özellik sayesinde kadrajda kaç kişi olursa olsun, kamera otomatik olarak sizi takip ediyor ve merkeze yerleştiriyor. Özellikle FaceTime ve video konferanslar için bu özellik büyük kolaylık sağlıyor.

Geliştirilen Action Mode özelliği ile hareketli anlarda bile sabit ve net videolar çekmek mümkün hale geliyor. Koşarken ya da hareketli çekimlerde artık daha pürüzsüz sonuçlar elde edilebiliyor. Apple ayrıca Audio Mix with Spatial Audio özelliğiyle, çekilen videolarda ses derinliğini ve yön hissini de artırıyor. Böylece izleyiciler kendilerini videonun içindeymiş gibi hissedebiliyor.

Son olarak,Photographic Styles özelliği sayesinde her kullanıcı kendi tarzına uygun özel fotoğraf profilleri oluşturabiliyor ve bunları tüm çekimlerde kullanabiliyor.

Cihazda ilginç bir şekilde bataryayı büyütmek için sadece eSIM bağlantısına yer verilmiş. Yani cihazda fiziksel SIM girişi olmayacak ve bu bütün dünyada böyle olacak. Yani bu cihaz Türkiye’de de yalnızca eSIM bağlantısı ile satılacak.

iPhone 17 Air şu anda canlı olarak tanıtılıyor. Bu bir son dakika haberidir, yeni özellikler Apple tarafından açıklandıkça güncellenecektir.

Canlı yayınımızı incelemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanın. Lütfen yeni özellikleri ilk öğrenen olmak için siteyi yenileyiniz…