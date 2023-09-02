Apple, 12 Eylül tarihinde gerçekleştireceği etkinliğiyle iPhone 15 ve Apple Watch serisini duyurmayı planlıyor. iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modellerinin, USB-C ve Dynamic Island gibi ileriye dönük özelliklerle geleceği söyleniyor. Ayrıca, Apple’ın iPhone 16 modellerinde Micro-Lens OLED panelleri kullanmayı düşündüğü belirtiliyor.

The Elec’in raporuna göre, Samsung ve LG, Apple’a iPhone’un OLED panellerine mikro lens teknolojisini eklemesini öneriyor. Bu teknoloji, iPhone’un OLED ekranlarının daha parlak olmasını ve daha az enerji tüketmesini sağlayabilir. Ancak, bu teknolojinin kullanımında bazı zorluklar bulunuyor. Lenslerin iç yansımalarını minimize etmek için tasarlanmaları gerekiyor, böylece ekran parlaklığı artarken enerji tüketimi aynı seviyede kalabilir veya azalabilir.

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Mikro lens dizisi, farklı malzemeler kullanılması ve her iki tedarikçinin de farklı standartlara sahip olması gibi dezavantajlara sahiptir. Apple, bu teknolojiyi kabul ederse, ekranın belirlediği standartları karşılaması gerekecektir. Ayrıca, Samsung ve LG’nin her ikisi de teknolojiyi kullanarak daha yüksek parlaklık seviyeleri ve daha düşük güç tüketimi sunabilirse, bu iPhone 16 serisi için çekici bir özellik olabilir.

Ancak Apple, teknolojinin verimliliği ve seri üretime hazır olup olmadığı gibi bazı endişelere sahip. Eğer teknoloji, aynı parlaklık seviyelerini korurken güç tüketimini düşük tutmayı başarırsa, Apple, iPhone 16 OLED ekranlarında mikro lens teknolojisini kullanmayı tercih edebilir. Samsung ve LG, bu teknolojiyi farklı ürünlerinde zaten kullanıyorlar.

Sonuç olarak, Apple’ın iPhone 16 serisinde mikro lens teknolojisini kullanıp kullanmayacağı henüz kesin değil, ancak bu teknolojinin ekran kalitesini iyileştirme potansiyeli bulunuyor.