iPhone 15 serisinin Lightning’den USB-C’ye geçeceği söylentileriyle birlikte, Apple EarPods ve kablolar da dahil olmak üzere aksesuarlar da USB-C‘ye geçiş yapıyor. Popüler bilgi sızdırıcısı ShrimpApplePro, USB-C’li Apple Earpods’un bu yıl Eylül ayında yapılacak iPhone 15 serisi lansmanı öncesinde seri üretime geçtiğini iddia etti.

ShrimpApplePro, “USB-C MFI kabloları ve EarPods’un bir süredir seri üretimde olması, bunun gerçekleştiğinin en iyi kanıtıdır” şeklinde bir tweet attı. Sızıntı yapan kişi daha önce Apple’ın tedarikçisi Foxconn’un teknoloji devi için üniteleri üreteceğini iddia etmişti.

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Bir AB düzenlemesinin Apple’ı USB-C’ye geçmeye zorlamasının ardından, Apple’ın iPhone 15 vanilya modelleri ve daha pahalı iPhone 15 Pro dahil olmak üzere tüm iPhone 15 serisinde USB-C bağlantı noktasını benimsemesi bekleniyor. Ayrıca, Ming-Chi Kuo tarafından iddia edildiği gibi, AirPods kılıfları, MagSafe pil paketi ve Magic Keyboard ve Magic Mouse gibi diğer Apple aksesuarlarının da USB-C’ye geçiş yapması bekleniyor.

USB-C aksesuarlarına olan talep, Apple’ın bir süredir Lightning konnektörünü kullanması ve kullanıcıların halihazırda oldukça fazla sayıda Lightning aksesuarına sahip olması nedeniyle zamanla artacaktır, bu nedenle USB-C’ye uyum sağlamak için Apple’ın USB-C’li yeni bir aksesuar seti piyasaya sürmesi mantıklıdır. Apple şu anda EarPods’a iki arayüz seçeneği sunuyor: Lightning ve 3,5 mm ses jakı.

USB-C’ye geçiş, şirketin 2012’den bu yana tescilli Lightning konektörünü kullandığı düşünüldüğünde Apple için önemli bir hamle. Teknoloji şirketlerinin ortak bir şarj standardı benimsemesini gerektiren AB düzenlemesi Apple’ı bu geçişi yapmaya itti.