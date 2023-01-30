Apple, iPhone 15 Pro modelleriyle düz iPhone 15 modellerini birbirinden daha kesin çizgilerle ayıracak gibi görünüyor. Firma, iPhone 14’ten önceki modellerde kamera sayısı ve gövde malzemesi gibi değişikliklerle yetinmiş, iPhone 14 ile beraber düz modellerde ve Pro modellerde kullanılan işlemciyi bile birbirinden ayırarak segmentasyon konusunda seviye atlamıştı. Görünen o ki, iPhone 15 ile beraber bu farklılıklara cihazlarda kullanılan kablosuz bağlantı modemi de eklenecek.

WiFi 6E Yalnızca iPhone 15 Pro Modellerine Özel Olacak!

iPhone 15’e ait olduğu söylenen anten şeması sızıntıları, iPhone 15’in daha önceki iPhone modellerinde olduğu gibi yalnızca WiFi 6 teknolojisini destekleyeceğini gösteriyor. iPhone 15 serisinde WiFi 6E bağlantısının destekleneceği haberlerinin dolaştığı bir dönemde gelen bu haberler, WiFi 6E’nin yalnızca iPhone 15 Pro modellerine özel olacağını doğrular nitelikte.

WiFi 6’ya göre daha yüksek hızlara ulaşabilen ve daha düşük gecikme sürelerine sahip olan WiFi 6E teknolojisinin yalnızca Pro modellere özel olması talihsiz bir gelişme olsa da, birçok kullanıcının bundan etkilenmeyeceğini söylemek mümkün.

Zira özellikle ülkemizde konutların birçoğunda bırakın WiFi 6’yı, bir önceki nesil olan WiFi 5 teknolojisi destekli modemleri bile çok yaygın olarak görmüyoruz. Yine de profesyonel işletmelerin bazılarında WiFi 6 ve WiFi 6E teknolojisine geçişin başladığını söylemekte fayda var.

Apple’ın burada aldığı kararın tamamen iPhone 15 ile iPhone 15 Pro modellerini ayırmaya yönelik olduğunu görülüyor. Firma, kullanıcıları Pro modelleri satın almaya yönlendirmek amacıyla düz iPhone modellerinde bazı yenilikleri kullanıcılara sunmamayı tercih ediyor.

Bunun oldukça tanıdık bir hamle olduğunu söylemek mümkün. Apple’ın ezeli rakibi olan Samsung da benzer bir strateji izliyor. Güney Koreli teknoloji devi, amiral gemisi akıllı telefon serisi olan Galaxy S ailesini Galaxy S20’den beri kesin çizgilerle ayırıyor.

Apple da bu stratejinin tutmuş olduğunu gördü ve iPhone 14’ler ile başlayarak Pro modelleri daha üst seviye özelliklerle donatmaya ve buna uygun fiyat etiketleri belirlemeye başladı.

Bu yıl duyurulacak olan iPhone 15 ile iPhone 15 Pro’lar arasındaki farkların A17 Bionic işlemcisi, 8 GB bellek, periskop kamera, WiFi 6E bağlantısı, titanyum kasa ve haptic tuşlar olması bekleniyor. Bütün bunların Pro modellere özel olacağı düşünülüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple’ın Pro modeller ile düz modelleri birbirinden ayırma kararı doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!