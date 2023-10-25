Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone 15 Pro, kendini tüketicilere beğendirememiş gibi görünüyor. PerfectRec adlı bir araştırma şirketi tarafından yapılan yeni bir inceleme, iPhone 15 Pro’nun Apple’ın şimdiye kadarki en düşük değerlendirme puanına sahip premium telefonu olduğunu gösteriyor. Apple bu sefer ölçüyü tutturamadı.

İçindekiler iPhone 15 Pro Kendini Tüketicilere Sevdiremedi

iPhone 15 Pro Kendini Tüketicilere Sevdiremedi

Bu inceleme, 690.000’den fazla kullanıcı incelemesinin analizine dayanıyor ve ilginç sonuçlar sunuyor. İlk tüketici incelemelerine göre iPhone 15 Pro’nun önceki model iPhone 14 serisinden daha düşük bir değerlendirme aldığı görülüyor.

Ancak, yine de olumlu bir taraf bulunuyor. Tüketicilerin %73’ü hala iPhone 15 Pro’yu beş yıldızla değerlendirdi ve bu oran, önceki iPhone 14 Pro modeli için %76’ya göre hafif bir düşüş gösteriyor. Bu, iPhone 13 Pro modelinin %84’lük zirvesinin gerisinde olsa da olumlu bir geri dönüş olduğunu gösteriyor.

İlginç bir şekilde, iPhone 15 Pro modelleri titanyum çerçeve, A17 Pro çip, USB-C bağlantı noktası ve iyileştirilmiş kameralar gibi çeşitli geliştirmeler sunmasına rağmen aşırı ısınma veya şarj sorunları gibi bazı önemli sorunların kullanıcıları düşük puan vermeye itmiş olabileceği düşünülüyor.

Diğer yandan, temel iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modelleri iPhone 14 serisine göre daha olumlu geri dönüşler aldı. İncelemelerin sırasıyla %76’sı ve %78’i bu modellere beş yıldız verdi. Bu, temel modellerin yeni tasarım, geliştirilmiş kameralar, USB-C bağlantı noktası ve A16 Bionic çip gibi belirgin iyileştirmeler sunmasından kaynaklanıyor olabilir.

Araştırma, iPhone 14 Pro Max için beş yıldız veren müşterilerin oranının cihazının tanıtımının üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen değişmediğini gösterirken, iPhone 14 temel model için yapılan incelemelerin iyileştiğini gösterdi. Bu durum, ürünü erken alma eğiliminde olanlara kıyasla daha tipik tüketicilerin ürünü farklı bir bakış açısıyla değerlendirebileceğini gösteriyor.

Sonuç olarak, iPhone 15 Pro’nun karışık incelemelere neden olması, kullanıcıların beklentileri ve deneyimleri arasındaki farkları gözler önüne seriyor. İleriye dönük, kullanıcıların talepleri ve ürünlerin performansı arasındaki dengeyi sağlamak, üreticilerin daha dikkatli ve dengeli tasarımlar oluşturmalarını gerektirebilir.

Apple iPhone 15 Pro amiral gemileriyle pek başarılı olamasa da, Android cephesi için umutlar yüksek. Android cephesinde artık 3.000 nit parlaklığa ulaşan ekranları konuşuyoruz ve bu ekranların yeni amiral gemilerinde yer alacağını biliyoruz. Bununla birlikte, Snapdragon 8 Gen 3 ve MediaTek Dimensity 9300 gibi güçlü işlemciler de Android amiral gemilerini bu yıl öne geçirebilecek gelişmeler olacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce iPhone 15 Pro neden sevilmedi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!