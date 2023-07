Apple’ın henüz piyasaya sürülmemiş olan yeni amiral gemisi iPhone 15 modelinin, şarj hızında büyük bir atılım yapabileceği söylentileri çevrede dolaşıyor. Yeni bir Twitter sızıntısına göre, iPhone 15, yığılmış pil takımı teknolojisi sayesinde 40W’lık etkileyici bir şarj hızına ulaşabilir.

Şu anda, mevcut iPhone 14 modeli en fazla 30W şarj hızını destekliyor ve 40W’a çıkış, önemli bir sıçrama olarak kabul edilebilir. İddialara göre, bu kablolu 40W yükseltme, MagSafe üzerinden 20W’a kadar kablosuz şarj hızı sunabilir. Ancak, bu yeni teknolojinin kesinlikle iPhone 15 ile birlikte geleceği garanti edilmiyor, çünkü bazı spekülasyonlar bu yeniliği iPhone 16 modeline atfediyor. Ayrıca, Apple’ın USB-C’ye geçişinin de yeni nesil iPhone’ların şarj hızını artırabileceği tahmin ediliyor.

İlginizi Çekebilir: iPhone 15 Duyurusu Ertelenebilir! Elma Bekleyip Çürümesin!

Yığılmış pil teknolojisinin, mevcut aşırı ısınma sorunlarına çözüm olabileceği ve böylece daha yüksek şarj hızlarına izin verebileceği düşünülüyor. Ancak, 100W’ın üzerindeki şarj hızlarına kıyasla, 40W’lık şarj hala sektör standartlarına göre düşük kalıyor.

1/3

Stacked battery is on track, but limited

Most likely only for 24U & 24+

or just 24U

meanwhile,

apple used it on entire iP15 lineup

24U & 24+ have “rated” 5000 MaH

But 24U stacked structure is different

to make it cooler, they applied cooling gel. for 65W & stability https://t.co/8khM2oAToc

— RGcloudS (@RGcloudS) July 12, 2023