Telefonlar, teknolojik gelişmelerle birlikte hızla ilerliyor ve dikkat çeken temel özelliklerden biri, Apple’ın uydu aracılığıyla sunulan Acil SOS özelliği haline geldi. Ancak bu özellik, son zamanlarda Yeni Zelanda’nın Arthur Geçidi’nde mahsur kalan iki yürüyüşçünün kurtarılmasına yardımcı olan bir örnekle ön plana çıktı. Bu, özelliğin Yeni Zelanda’da kullanılmasının bir örneğiydi, ancak bu durum açık hava maceralarında Kişisel Konum Belirleyici İşaretlerin (PLB’ler) önemini de hatırlatıyor. iPhone 14’teki uydu özellikli SOS işlevi, kullanıcıların hücresel bağlantının olmadığı bölgelerde yetkililere ulaşmalarını sağlıyor.

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Yeni Zelanda’da yürüyüş yapanlar, nehir kıyısında sorun yaşadılar ve uydu özelliği sayesinde kurtarma ekipleri hızla haberdar edildi. Ancak Canterbury Batı Hava Kurtarma Servisi, telefon teknolojisinin gelişmesine rağmen PLB’lerin hala önemli olduğunu vurguluyor. Onlar, “Bu oldukça yeni bir teknoloji, bu nedenle Kişisel Konum Belirleyici İşaretleri’ni seyahatlerinizde tavsiye ediyoruz” diyorlar.

Öte yandan Huawei, uydu yeteneklerini geliştirmeye devam ediyor. Mate 60 Pro gibi yeni cihazlar, kullanıcıların uydu aracılığıyla arama yapmasına olanak tanıyarak akıllı telefon rekabetini bir adım öteye taşıyor.

Apple’ın SOS özelliğinin değeri, özellikle iPhone 15 serisine eklenmesiyle daha da artacak gibi görünüyor. Bununla birlikte, Yeni Zelanda’daki olay, maceracılara, akıllı telefonların acil durumlarda hayat kurtarabileceğini gösteriyor olsa da, özel ekipmanların yerini alamayacağını hatırlatıyor. Özellikle pil ömrü gibi konularda hala endişeler var. Bir kurtarma sırasında telefonunuzun pil durumu, kurtarma ekibi için önemli bir bilgidir. Sonuç olarak, en yeni akıllı telefonlarınıza rağmen, doğa içinde zaman geçirirken her zaman bir Kişisel Konum Belirleyici İşareti taşımanız önemlidir.