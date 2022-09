Apple, yeni iPhone 14 serisinin duyurusunda, ekranında yeni bir oyuk (çentik) bulunan iPhone 14 Pro’yu da ortaya çıkardı. Dynamic Island olarak adlandırılan, artık bir “hap” formatına sahip ve ön kamera bölgesinde pop-up haline gelebilecek bilgileri görüntüleme gibi ekstra işlevler taşıyor. Bu yeni işlev Android kullanıcıları için de yeni kopyalandı.

Mi Theme Developers ekibi tarafından geliştirilen özellik, Xiaomi akıllı telefonlarında kullanıma sunuldu. Dağıtım şirket tarafından resmi değil, ancak Android’in yeni araçları tanıtma kolaylığını bir kez daha gösteriyor.

Dynamic Island Style Notifications / Now Playing on Xiaomi MIUI. Mi Theme Developers never disappoint 😎 pic.twitter.com/ImHmbkRZnb

— Vaibhav Jain (@vvaiibhav) September 11, 2022