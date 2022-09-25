Yeni iPhone 14 serisi piyasaya sürüldü ve en büyük yeniliklerden biri de Always-On ekran(Her Zaman Açık Ekran) teknolojisi oldu. Telefonun ekranındaki bilgileri daha hızlı ve pratik bir şekilde kontrol etmek isteyenler için oldukça kullanışlı olan bu özellik, Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda bir süredir zaten kullanılıyor.

Başlamadan önce bir diğer önemli nokta da Always-On’un tüm yeni iPhone 14’lerde mevcut değil. Bu özellik Pro ve Pro Max modellerinde “özel” bir teknolojidir.

iPhone 14 Her Zaman Açık ekran nasıl çalışır?

Her zamanki gibi Apple, diğer telefonlarda zaten var olan bir teknolojiyi kullanıyor, ancak tarzında bazı değişiklikler yapıyor. Tipik olarak, Her Zaman Açık ekranlar kısmen kapalıyken tarih, saat ve bildirimler gibi temel bilgileri görüntülüyebiliyor.

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Apple’ın yaptığı şey, ekranı tamamen açık ama soluk bırakmak. Kullanıcı duvar kağıdını ve widget’larını her zaman kilit ekranında görebilir, ancak parlaklık büyük ölçüde kısılmış olarak görebilecek.

Dinamik Yenileme Hızı

Apple’ın Always-On’u uygulamaya karar verdiği bir diğer çok önemli teknoloji de Dinamik Yenileme Hızı ya da ekosistemindeki adıyla “ProMotion” olarak karşımızda. Apple’ın pazarlama müdürü Greg Joswiak, iPhone 14 Pro ve Pro Max’in her zaman açık ekranının “ekranı inanılmaz derecede enerji verimli hale getiren bir dizi yeni teknoloji sayesinde” mümkün olduğunu söylüyor.

Dinamik Yenileme Hızı, adından da anlaşılacağı gibi, iPhone’un ekranının yenileme hızını gerçekleştirilen aktiviteye göre dinamik ve otomatik olarak ayarlamasını sağlar. Apple’ın mevcut ayar spektrumu, yoğun kullanım anları için 120Hz’den son derece düşük güç durumları için 1Hz’e kadar değişiyor. Bu şekilde, düşük sıcaklıklı polikristal oksit ekran (LTPO) tüm kilit ekranının akıllı bir şekilde karanlık olmasını sağlayarak akıllı telefonun pilini çok hızlı bir şekilde “yutmadan” her zaman açık kalmasını sağlar.

Merak edenler için, OnePlus 9 Pro ve Oppo Find X3 Pro, LTPO ekran sayesinde 1Hz ile 120Hz arasında dinamik yenileme hızları sunan ilk telefonlardan ikisi oldu. Apple, iPhone 13 Pro ve Pro Max’te dinamik yenileme hızını zaten uygulamıştı, ancak 24Hz ile 120Hz arasında sınırlar vardı.

Kaynak: The Verge