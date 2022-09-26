Bu videoda Apple’ın yeni gözdesi iPhone 14 Pro modelini satın almaya gittik. Yurt dışından aldığımız telefonu alma sürecimizi vLog olarak sizlere anlattık. 256GB ve çift hatlı olmasıyla çok zor bulunan modeli ele geçirdik. Biraz parodi biraz da heyecan ile bu vLog’u sizlerle paylaşıyoruz.

İlginizi çekebilir; GENÇLERE ÖTV İNDİRİMİ! | Akıllı Telefonlarda Taksit Kısıtlaması Ne Olacak?

Sizce iPhone 14 Pro ileriki dönemde yine en popüler telefon olacak mı? Telefon hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın! İyi seyirler…