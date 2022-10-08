Apple’ın iPhone 14, 14 Pro ve 14 Pro Max modellerinin satışa çıkmasının ardından 3 hafta geçti ve nihayet serinin ilk etapta satışa sunulmayan tek modeli olan iPhone 14 Plus da bazı ülkelerde çevrimiçi ve fiziksel mağazalar aracılığıyla satışa sunuldu!

Haftaya Türkiye’ye de Geliyor!

Hatırlatmak gerekirse, iPhone 14 Plus 6.7 inçlik oldukça büyük bir ekrana, A15 Bionic işlemciye, 60 Hz ekran tazeleme hızına sahipti. Büyük bir ekrana sahip olmak isteyen ancak iPhone 14 Pro Max modeline para vermek istemeyen kullanıcıları hedefleyen cihaz, Apple’a göre şimdiye kadar üretilen en iyi pil ömrüne sahip iPhone modeli.

Ayrıca yine Apple’ın söylemlerine bakılırsa, iPhone 14 Plus modeli daha iyi ısı dağıtımı ve tamir edilebilme kolaylığı için tasarlanmış.

Her ne kadar Apple bu model için oldukça umutlu olsa da, pazar analizleri cihaza olan talebin pek de yüksek olmadığını gösteriyor. Yine de bu konu hakkında yorum yapmak için henüz erken. Zira cihazın satışları geçtiğimiz gün başladı.

Cihazın farklı ülkeler için satışa sunulma tarihleri ise şöyle:

7 Ekim’den İtibaren: Avustralya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, İtalya, Japonya, Singapur, İspanya, Tayland, Birleşik Arap Emirliği, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve 30 ülke daha

14 Ekim’den İtibaren: Malezya, Suudi Arabistan, Türkiye ve 20 diğer ülke daha

28 Ekim’den İtibaren: Brezilya, Kolombiya ve Meksika

Buna göre, cihazın ilk etapta sanışa sunulacağı ülkeler listesinde Türkiye’nin olmadığını ve cihazın ülkemize bir sonraki hafta geleceğini söylemek mümkün.

128 GB dahili depolama kapasitesine sahip başlangıç donanım seviyesi için 34.999 Türk lirası fiyatıyla Apple’ın resmi sitesinde yerini alan cihazın ülkemizde nasıl bir satış başarısı yakalayacağını bizler de merakla bekliyoruz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce iPhone 14 serisi ülkemizde başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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