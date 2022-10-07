Nikkei Asia yazarları, en yeni iPhone’lar için maliyet fiyatlarının %20 artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını iddia ediyor. iPhone 14 Pro Max’in üretimi, selefinin 461 dolarlık maliyetinden büyük bir artışla 501 dolara mal oluyor. Bunun ana nedeni, tek başına 110 dolara mal olan A16 Bionic çip. Nikkei, Pro Max modelinin fiyatlarının, modelin 2018’de piyasaya sürülmesinden bu yana 400 ila 450 dolar arasında değiştiğini yazdı. Haber sitesi, Apple’ın ABD fiyatlarına dokunmazken üretim maliyetinde bir darbe alması durumunda, yeni ürünlere zam yapabileceğini ön görmüştü.

iPhone 14 Cihazlarının Üretimi iPhone 13’ten %20 Daha Pahalı

Şirketin yeni amiral gemisi akıllı telefonları haleflerine göre maliyetlerini epey arttırdı. Bu artışın birçok sebebi olsa da kaynaklar A16 Bionic çipini hedef gösteriyor. A16 Bionic çip, Pro olmayan iki model olan iPhone 14 ve iPhone 14 Plus’ta da bulunan önceki A15’ten 2,4 kat daha pahalı. Fiyat artışının bir diğer nedeni de Sony’nin boyut olarak %30 daha büyük ve bunun sonucu olarak da %50 daha pahalı olan CMOS sensörleri. Bu sensörlerin sadece ham maliyetinin 15 dolara ulaştığını belirtelim. Apple ayrıca birkaç yıldır devam eden bir anlaşmayla ekranlarını Samsung Display’den tedarik ediyor. Tahmin ederisiniz ki ürünün ekranını firmanın üretmesindense, dışardan alması çok daha fazlaya mal oluyor.

ABD merkezli şirketlerden alınan iPhone 14 cihazlarının parçaları toplam maliyetin neredeyse üçte birini oluşturdu ve 2021 yılına kıyasla %10 artış gösterdi. Apple’ın bazı parçalarını kendi üretmeye başlaması, özellikle Güney Kore gibi ucuz parça temin eden markalara kıyasla ürünlerini daha pahalıya satmasına sebep oluyor.

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