iPhone 14’ün yeni özelliklerinden biri olan kaza tespit aracı, Pazar günü (2) harekete geçerek Lincoln, Nebraska (ABD) kentindeki yetkilileri ciddi bir çarpışma konusunda uyardı. Associated Press’e göre, bir ağaca çarpan araçtaki tüm yolcular hayatını kaybetti.

Sabahın erken saatlerinde meydana gelen ölümcül kazayla ilgili uyarı, araçta bulunanlardan birinin cep telefonu tarafından verildi ve çarpışmayı tespit etmek için yeni nesil iPhone sistemi kullanıldı. Araç sahibi araca yanıt vermeyince, telefon acil servisi aradı.

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Haber ajansına göre, iPhone 14’ün Çarpışma Algılama özelliğinin verdiği hızlı uyarı, kurtarma ekiplerinin kurbanlardan biri olan 24 yaşındaki bir kadını hastaneye götürmesini sağladı. Ancak, kadın aldığı yaralara karşı koyamayarak birkaç saat sonra hayatını kaybederken, diğer yolcular da kaza yerinde ölmüştür.

ehir yetkilileri tarafından “Lincoln’ün yakın tarihindeki en kötü kaza” olarak nitelendirilen çarpışmanın nedeni, görgü tanığı olmaması nedeniyle henüz kesin olarak belirlenemedi. Müfettişler şu ana kadar alkol kullanımı ve dikkat dağınıklığı gibi olasılıklar da dahil olmak üzere herhangi bir hipotezi göz ardı etmedi.

İçindekiler Geliştirilmiş sensörler

Geliştirilmiş sensörler

iPhone 14’ün kaza algılama sistemi, telefonun yeni çift çekirdekli ivmeölçerini cihazın yüksek dinamik aralıklı jiroskopuyla birleştiriyor. Sistem ayrıca araç kabinindeki hava basıncı değişikliklerini tespit etmek için barometreyi, hız değişimini belirlemek için GPS’i ve tipik çarpışma seslerini kontrol etmek için mikrofonu kullanır.

Apple Watch 8’de de bulunan ve optimize edilmiş hareket algoritmalarına dayanan bu özellik, kullanıcının bilincinin yerinde olup olmadığını veya cep telefonuna ulaşıp ulaşamadığını kontrol ediyor. Çağrılara yanıt vermezse, saniyeler içinde telefon otomatik olarak en yakın acil servisi arar.

Kaynak: Associated Press, Apple