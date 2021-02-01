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iPhone 12 mini Kullanıcı Deneyimi (Bedran Kahraman)
iPhone 12 mini Kullanıcı Deneyimi videosuyla karşınızdayız. 12 mini kullanıcısı olan Bedran Kahraman yeni konuğumuz oldu. Batman’dan eşi için Gemlik’e gelmişken ofisimize de özellikle uğrayan Bedran, iPhone 12 ailesinin en ufak ve en uygun üyesi olan iPhone 12 mini ile alakalı Bedran’ın düşüncelerini dinliyoruz.
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iPhone 12 mini Kullanıcı Deneyimi (Bedran Kahraman)
Batman’da öğretmenlik yapan Bedran için iPhone 12 mini deneyimini dinliyoruz. iPhone 12 mini’yi tercih etti, öncesinde hangi cihazları kullandı öğreneceğiz. Aynı zamanda iPhone 12 mini’den memnun mu detayları bizzat kendisi anlatıyor.
İyi seyirler…
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5 yıllık iPhone 6’dan iPhone SE 2020’ye geçmek (Caner Özyurt)
Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu iPhone SE 2020 ile Caner Özyurt oldu. 5 yıl boyunca iPhone 6 kullanım iPhone SE 2020 modeline Ekim 2020’de geçen Caner’in tasarımsal olarak çok benzer SE hakkındaki düşüncelerini bu videoda izliyoruz.
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5 yıllık iPhone 6’dan iPhone SE 2020’ye geçmek (Caner Özyurt)
Sizin Yorumunuz
iPhone SE Kullanıcı Deneyimi (Emin Muslu)
Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu iPhone SE ile Emin Muslu oldu. iPhone SE ailesinin ortanca üyesi olan SE 2020 ile alakalı Emin’in düşünceleriyle bakalım iPhone SE 2020 hakkında neler öğreneceğiz.
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iPhone SE Kullanıcı Deneyimi (Emin Muslu)
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Redmi Note 9S Kullanıcı Deneyimi (Selim Bozacı)
Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Redmi Note 9S ile Selim Bocazı oldu. Redmi Note 9 ailesinin ortanca üyesi olan 9S ile alakalı Selim’in düşünceleriyle bakalım Redmi Note 9S hakkında neler öğreneceğiz.
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Redmi Note 9S Kullanıcı Deneyimi (Selim Bozacı)
Redmi Note 9s özellikleri
Redmi Note 9s 165.75 x 76.68 x 8.8 mm boyutlara ve 209 g ağırlığa sahip. Cihaz 6.7″ boyutunda, 2400 x 1080 FHD+ çözünürlüğe sahip, Gorilla Glass 5 ile korunan ve HDR destekli bir ekran ile geliyor. Yeni akıllı telefon işlem birimi tarafında orta üst seviye diyebileceğimiz Snapdragon 720G platformundan gücünü alıyor. Söz konusu platform performans çekirdeklerinde 2.3 GHz hızlarına ulaşan 8 çekirdeğe ve 8 nm üretim teknolojisine sahip. Adreno 618 grafik yongasını bünyesinde barındıran platform aynı zamanda Qualcomm’un 5.nesil yapay zeka motoru ile geliyor. RAM ve depolama tarafında 4 GB RAM’e sahip versiyon 64GB depolama kapasitesi ile gelirken 6 GB RAM’li versiyon 128 GB depolama kapasitesine sahip .
Cihazın kameralarına bakacak olursak, arka tarafta 48 megapiksel çözünürlüğünde ve f/1.79 diyafram açıklığına sahip lens ana kamera görevini üstleniyor. Dörtlü kamera modülünün diğer üyeleri 8 MP ve f/2.2 diyafram açıklığı sunan geniş açı lensi, 5 MP makro lens ve 2 MP derinlik algılayıcı lens olarak karşımıza çıkıyor. Bu kameralar 4K çözünürlüğe kadar video çekimine destek veriyor. Ekranın üst orta kısımında bulunan özçekim kamerası 16 MP çözünürlüğünde ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip. Ön kamera 120 FPS yavaş çekim özelliği ile dikkat çekiyor.
5020 mAh batarya kapasitesine sahip akıllı telefon 18W kablolu hızlı şarjı destekliyor. Redmi Note 9s, yan tarafında bulunan güç tuşu üzerindeki parmak izi okuyucusu ile Sony Xperia modellerini akıllara getiriyor.Bağlantı teknolojileri tarafında cihaz 4G, 802.11 ac Wi-Fi ve Bluetooth 5.0 destekliyor. Çift nanoSIM desteği ile birlikte arttırılabilir hafıza seçeneği bulunan akıllı telefona 512 GB’a kadar mikroSD hafıza kartı takabilmek mümkün.
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