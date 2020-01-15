Video
iPhone 11 Pro vs Meizu 16th kamera kıyaslaması
Operatör Sohbetleri
TurkNet müşteri hizmetleriyle yaşanan sorun (Ömer Faruk Tokdemir)
Operatör Sohbetleri serimizin yeni konuğu Ömer Faruk Tokdemir oldu. Bir TurkNet müşterisi olan Ömer Faruk Bey, internet problemi ile karşılaştığında müşteri hizmetlerinden destek alamadığından şikayetçi. Bu videoda, Ömer Faruk beyin yaşadığı deneyimi dinliyoruz.
Kamera Kıyaslama
Huawei P30 Pro vs Xiaomi Mi Note 10 kamera kıyaslaması
Huawei P30 Pro vs Xiaomi Mi Note 10 kamera kıyaslaması videomuzda, her iki telefonun video ile fotoğraf çekim örneklerini kıyasladık. Bakalım Huawei P30 Pro mu, yoksa Xiaomi Mi Note 10 mu kamera performansında daha iyi?
Sizin Yorumunuz
General Mobile GM 8 (2019) – Sizin Yorumunuz (Vedat Bozdemir)
Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu General Mobile GM 8 (2019) modeliyle birlikte Vedat Bozdemir oldu. Bakalım Vedat Bey, akıllı telefonuyla ilgili bize nasıl deneyimler anlatacak?
Video11 saniye önce
iPhone 11 Pro vs Meizu 16th kamera kıyaslaması
Akıllı Telefonlar39 dakika önce
iPhone 12, 6 GB RAM ile geliyor!
Basın Bülteni2 saat önce
Türk Telekom, 2019’da hisseleri en çok değerlenen operatör oldu!
Akıllı Telefonlar3 saat önce
Huawei, 2019’da 6.9 milyon adet 5G telefon sattı
Haber5 saat önce
Wikipedia için AYM kararı: Site erişime açılsın!
Video11 saniye önce
iPhone 11 Pro vs Meizu 16th kamera kıyaslaması
Operatör Sohbetleri7 saat önce
TurkNet müşteri hizmetleriyle yaşanan sorun (Ömer Faruk Tokdemir)
Kamera Kıyaslama1 gün önce
Huawei P30 Pro vs Xiaomi Mi Note 10 kamera kıyaslaması
Dizi/Film/Kitap1 gün önce
İstanbul’un fethini anlatan Rise of Empires: Ottoman fragmanı yayınlandı!
Sizin Yorumunuz1 gün önce
General Mobile GM 8 (2019) – Sizin Yorumunuz (Vedat Bozdemir)
Video11 saniye önce
iPhone 11 Pro vs Meizu 16th kamera kıyaslaması
Operatör Sohbetleri7 saat önce
TurkNet müşteri hizmetleriyle yaşanan sorun (Ömer Faruk Tokdemir)
Kamera Kıyaslama1 gün önce
Huawei P30 Pro vs Xiaomi Mi Note 10 kamera kıyaslaması
Dizi/Film/Kitap1 gün önce
İstanbul’un fethini anlatan Rise of Empires: Ottoman fragmanı yayınlandı!
Sizin Yorumunuz1 gün önce