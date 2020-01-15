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iPhone 11 Pro vs Meizu 16th kamera kıyaslaması

iPhone 11 Pro vs Meizu 16th kamera kıyaslaması videomuzda, segment olarak bir hayli uzak iki cihaz karşı karşıya geliyor. Bakalım hem fotoğraf hem de video performansında, iki cihaz arasında nasıl farklar var?

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Uzun süredir teknoloji basınında yer alan Kerem, başta mobil teknolojiler olmak üzere donanım ve kripto paralar ile de ilgileniyor.

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Operatör Sohbetleri

TurkNet müşteri hizmetleriyle yaşanan sorun (Ömer Faruk Tokdemir)

15 Ocak 2020

Yazan:

TurkNet

Operatör Sohbetleri serimizin yeni konuğu Ömer Faruk Tokdemir oldu. Bir TurkNet müşterisi olan Ömer Faruk Bey, internet problemi ile karşılaştığında müşteri hizmetlerinden destek alamadığından şikayetçi. Bu videoda, Ömer Faruk beyin yaşadığı deneyimi dinliyoruz.

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Kamera Kıyaslama

Huawei P30 Pro vs Xiaomi Mi Note 10 kamera kıyaslaması

14 Ocak 2020

Yazan:

Huawei P30 Pro vs Xiaomi Mi Note 10 kamera kıyaslaması

Huawei P30 Pro vs Xiaomi Mi Note 10 kamera kıyaslaması videomuzda, her iki telefonun video ile fotoğraf çekim örneklerini kıyasladık. Bakalım Huawei P30 Pro mu, yoksa Xiaomi Mi Note 10 mu kamera performansında daha iyi?

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Sizin Yorumunuz

General Mobile GM 8 (2019) – Sizin Yorumunuz (Vedat Bozdemir)

14 Ocak 2020

Yazan:

General Mobile GM 8 (2019)

Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu General Mobile GM 8 (2019) modeliyle birlikte Vedat Bozdemir oldu. Bakalım Vedat Bey, akıllı telefonuyla ilgili bize nasıl deneyimler anlatacak?

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