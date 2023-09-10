Apple, iPhone, iPad, MacBook ve Apple Watch için yeni bir güvenlik güncellemesi yayınlayarak iki sıfır gün güvenlik açığını giderdi. Sıfır gün güvenlik açıkları, yazılım sağlayıcısının bilmediği ve henüz düzeltilmemiş güvenlik açıklarıdır. Bu, saldırganların yazılıma herhangi bir engel olmadan bu açıklardan faydalanabilecekleri ciddi bir tehdit oluşturur. iPhone için iOS 16.6.1 Zero Day güvenlik açığı güncellemesi en son güncellemede ele alınan güvenlik açıkları, CVE-2023-41064 ve CVE-2023-41061 olarak açıklandı.

Bu açıklar, kötü niyetli bir resim veya ek yükleyerek bir cihaza kötü niyetli yazılım yüklemesine izin verir. Kötü amaçlı yazılım daha sonra veri çalma, kullanıcının konumunu izleme veya cihazın kontrolünü ele alma amacıyla kullanılabilir.

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Bu güvenlik açıkları ilk olarak Toronto Üniversitesi Munk Küresel İlişkiler ve Kamu Politikası Okulu’ndaki Citizen Lab adlı bir casus yazılım araştırma grubu tarafından rapor edildi. Citizen Lab, güvenlik açıklarının NSO Group’un Pegasus adlı ücretli casus yazılımını iPhone’a yüklemek için kullanıldığını belirtiyor. Pegasus, telefonlara sızan ve fotoğraflar, mesajlar, ses ve video kayıtları dahil olmak üzere verileri geri gönderen güçlü bir casus yazılım aracı olarak bilinmektedir.

Bu nedenle tüm kullanıcıların cihazlarını mümkün olan en kısa sürede iOS, iPadOS, macOS ve watchOS’un en son sürümüne güncellemesi tavsiye edilir. Güncellemeler Ayarlar uygulamasından indirilebilir.

Bu, Apple’ın son aylarda düzelttiği ikinci sıfır gün güvenlik açığıdır. Temmuz ayında Apple, saldırganların iPhone ve iPad’lere kötü amaçlı yazılım yüklemek için kullandığı bir sıfır gün güvenlik açığını gidermek için bir güncelleme yayınladı. Sıfır gün güvenlik açıkları giderek artmaktadır ve kullanıcıların cihazlarını en son güvenlik yamalarıyla güncel tutmaları çok önemlidir. Bu, kendilerini bu ciddi tehditlerden koruma konusunda yardımcı olacaktır.