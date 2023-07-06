Merakla beklenen iOS 17 beta 3, geliştiriciler için sunuldu ve iPhone kullanıcıları için bir dizi yeni özellik ve değişiklik getiriyor. Bu güncelleme, Müzik uygulamasında yapılan değişiklikler ve diğer yeniliklerle birlikte bir dizi geliştirmeyi içeriyor.

iOS 17’nin ilk beta sürümü, 5 Haziran’da WWDC etkinliğiyle birlikte yayınlandı. İkinci beta sürümü ise 21 Haziran’da sunuldu. İkinci beta sürümü, AirDrop güncellemeleri, Ayarlar uygulamasında yapılan değişiklikler, Apple Music’te crossfade desteği ve daha fazlasını içeriyordu.

Bu yeni beta sürümü, geliştiricilerin yeni özellikleri ve değişiklikleri test etmesine olanak sağlıyor. Kullanıcılar, iOS 17’nin resmi sürümünü kullanmadan önce beta sürümlerini deneyerek gelecek güncellemeler hakkında bilgi edinebilir ve geri bildirimde bulunabilir.

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iOS 17’nin beta sürümleri, Apple’ın sürekli olarak iOS işletim sistemindeki özellikleri ve performansı iyileştirmek için yaptığı çalışmaların bir parçasıdır. Kullanıcıların geri bildirimleri ve geliştiricilerin testleri, iOS 17’nin resmi sürümüne daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak için önemli bir rol oynayacak. Ancak deneyimli bir kullanıcı değilseniz Beta sürümlerinden uzak durmanız gerektiğini belirtelim.

iOS 17 Beta 3 ile gelen yenilikler iOS 17 Beta 3 ile gelen yenilikler

iOS 17 beta 3, Apple’ın ilk kez WWDC’de duyurduğu Apple Music’e daha ayrıntılı şarkı kredisi bilgileri ekler. Bu, kullanıcıların yapımcılar, performans sanatçıları, şarkı yazarları ve daha fazlası hakkında derinlemesine ayrıntıları görmelerini sağlar.

Mesajlar uygulamasında yeniden tasarlanan uygulama seçici, en son fotoğrafınızı “Fotoğraflar” düğmesinin simgesi olarak gösterecek şekilde biraz değiştirildi. Önceden, yalnızca genel bir fotoğraf glifi gösteriyordu.

iOS 17 beta 3, Home uygulamasına yeni bir “Yenilikler” açılış ekranının yanı sıra çok renkli ışıkların rengini ayarlamak için güncellenmiş bir kaydırma arabirimi ekler. Garaj kapıları için toplam üç seçenek sunan yeni bir simge seçeneği de var.

Ayarlar uygulamasında, “Derinlik Kontrolü” artık “Ayarları Koru” içinde kendi geçiş özelliğidir. Önceden, Yaratıcı Kontroller kategorisine giriyordu.