Apple, gelecek güncellemeleriyle ilgili önemli adımlar atıyor. iOS 17.4, watchOS 10.4 ve macOS 14.4 beta 3, geliştiricilere sunulmak üzere hazır hale getirildi. Bu son sürümler, özellikle AB’nin zorunlu kıldığı güncellemelerle dikkat çekiyor. Peki, merak edilen iOS 17.4 beta 3 ne gibi yenilikler sunuyor?

iOS 17.4 Beta 3 özellikleri neler?

iOS 17.4 ve iPadOS 17.4, AB’deki kullanıcılar için özellikle büyük değişiklikler getiriyor. Artık kullanıcılar, uygulamaları doğrudan üçüncü taraf kaynaklardan yükleyebilecek ve alternatif uygulama mağazalarını kendi tasarladıkları ödeme yöntemleriyle kullanabilecekler. Bu değişiklikler, iOS ve iPadOS kullanıcılarının uygulama deneyiminde daha fazla kontrol sahibi olmalarını sağlıyor. En son güncellemeleri almak isteyenler, Ayarlar uygulamasından Genel > Yazılım Güncelleme > Beta Güncellemeleri yolunu izleyerek iOS 17.4’ü indirebilirler. iOS 17.4 beta 3 güncellemesini yüklemeden önce yedek almanız gerektiğini de beirtelim.

Apple, watchOS 10.4’ün beta 3 sürümünü de duyurdu. Bu güncelleme, Apple Watch kullanıcılarına bir dizi yeni özellik sunacak. En son beta sürümünü almak isteyenler, önce iPhone’larında özel Apple Watch uygulamasını başlatmalı ve ardından Genel > Yazılım Güncelleme > Beta Güncellemeleri bölümüne giderek güncellemeyi yüklemeliler. Ancak, bu işlemi yapmadan önce Apple Watch’unun pilinin yüzde 50’den fazla dolu olduğundan ve bir güç kaynağına bağlı olduğundan emin olmak önemlidir.

Son olarak, Apple, geliştiriciler için macOS 14.4’ün beta 3 sürümünü de yayınladı. Bu güncelleme, App Store’daki değişikliklerle birlikte geliyor ve geliştiricilerin bu değişiklikleri test etmelerine olanak tanıyor. macOS 14.4’ün beta sürümünü almak isteyenler, Sistem Ayarlarındaki Yazılım Güncelleme bölümünden güncellemeyi indirebilirler.

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Tüm bu beta güncellemelerini alabilmek için, kullanıcıların Apple Kimliği’nin bir Geliştirici Hesabı’na bağlı olması gerekiyor. Apple, muhtemelen 6 Mart’tan önce iOS 17.4, watchOS 10.4 ve macOS 14.4’ü genel kullanıma sunacak.