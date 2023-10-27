Apple cephesi, geçtiğimiz günlerde iOS 17.1 güncellemesini yayınlayarak birçok sorunu çözdüğünü göstermişti. Şimdiyse şirket beklemeden iOS 17.2 beta 1 sürümünü yayınladı. iOS 17.2’nin ilk beta sürümü yayınlandı ve bir dizi yeni özellik ve değişiklikle geliyor. Apple Music için yeni özelliklerden, güncellenmiş Eylem düğmelerine kadar birçok yenilik var. işte iOS 17.2′nin sunacağı yeniliklerin özeti.

İşte Tüm iOS 17.2 beta Yenilikleri

Yeni iOS güncellemesinin yeniliklerine geçmeden önce, bunların sürüm notları ve kullanıcı yorumlarından derlenmiş yenilikler olduğunu söyleyelim. Eğer sizler de gözümüzden kaçan bir yenilik tespit ettiyseniz yorumlarda belirtebilirsiniz.

Yeni Günlük Uygulaması

iOS 17.2, Apple’ın WWDC’de tanıttığı yeni Journal uygulamasını getiriyor. Bu uygulama, “hayatın anlarını değerlendirmenin ve anılarınızı korumanın yepyeni bir yolu” olarak tasarlandı.

Apple Music için İşbirliği Tabanlı Çalma Listeleri

Apple Music kullanıcıları artık diğer kişilerle çalma listeleri üzerinde işbirliği yapabilecekler. Şarkı eklemek, çalma listesi sırasını değiştirmek gibi özelliklerle çalma listelerini birlikte oluşturabilecekler.

Yeni ‘Favoriler’ Çalma Listesi

iOS 17.2’nin ilk beta sürümü, Apple Music kullanıcıları için özel bir “Sık Kullanılanlar” çalma listesi ekliyor. Bu çalma listesi her Apple Music kullanıcısı için otomatik olarak oluşturuluyor.

Eylem Düğmeleri için ‘Çevir’ Seçeneği

iPhone 15 Pro kullanıcıları artık Eylem düğmelerini “Çevir” seçeneğine atayabilecekler. Bu, iki farklı dil arasında otomatik olarak sesten metne çeviri yapmak için kullanışlı olacak.

Hava Durumu ve Saat Uygulamaları için Yeni Widget’lar

Hava Durumu uygulaması için üç yeni widget ekleniyor. Ayrıntılar, günlük hava tahminleri ve gün doğumu/gün batımı bilgilerini görüntülemenize olanak tanırken, Saat uygulamasına yeni bir dijital saat widget’ı ekleniyor.

iMessage için İletişim Anahtarı Doğrulaması

İletişim Anahtarı Doğrulaması, iMessage kullanıcılarının güvenliğini artırmak için tasarlandı. Kişilerin yalnızca istedikleri kişilerle mesajlaştıklarını doğrulamalarına yardımcı oluyor.

Tepki Verme İmkanı

iOS 17.2 ile Mesajlar uygulamasında artık mesajlara çıkartmalar veya emojiler kullanarak tepki vermek mümkün. Mesaja uzun basarak “Çıkartma Ekle” seçeneğini kullanarak bu özellik etkinleştirilebilir.

Odak Filtreleri ile Apple Music Entegrasyonu

Apple Music, Odak Filtreleri ile entegre olabiliyor. Bu sayede çalınan müziğin önerilerini ve görüntülenme ayarlarını kontrol etmek mümkün hale geliyor.

iOS 17.2’nin birçok diğer küçük değişiklik ve yeni özellik içerdiği de belirtiliyor. Güncelleme, geliştiriciler için şu anda kullanılabilir durumda ve yakın gelecekte herkese açık beta test kullanıcıları için sunulması bekleniyor. iOS 17.2 ile ilgili daha fazla detaylar ve güncellemeler önümüzdeki günlerde paylaşılacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce iOS 17.2 beta sürümü nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!