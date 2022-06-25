iOS 16 ile birlikte gelecek birçok yeni özellik arasında, uzun zamandır beklenen Mesajları gönderdikten sonra düzenleme ve silme imkanı da bulunuyor. WhatsApp gibi bazı uygulamalar hala direnirken, çoğu popüler mesajlaşma sistemi zaten bu özelliği sunuyor. Bu güncellemenin bu nedenle tüm kullanıcılar için memnuniyetle karşılandığını söylemek yeterli. Ancak, bu bazı sınırlamalar getirecek.

Teoride, işlevsellik, göndermeyi takip eden 15 dakika içinde, mesajı alıcının farkına varmadan düzenlemenin veya silmenin mümkün olmasını ister. Aslında, bu yalnızca iOS 16‘daki kullanıcıların kendileri için geçerlidir. Gerçekten de, işletim sisteminin önceki bir sürümünde kalan herkes ikinci bir mesaj alacaktır.

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Özellik sadece iOS 16’da çalışacak!

Bu nedenle, örneğin iOS 15’te bir kullanıcıya gönderilen bir Mesajı düzenlerseniz, bu, değiştirilmiş sürümü ayrı bir Mesajda alacak ve böylece işlevselliğin tüm kullanışlılığını ortadan kaldıracaktır. Ek olarak, bu ikinci mesaj, en hafif tabirle görünür olacağından, belirsiz bir nedenden dolayı “Değiştirildi” olarak anılacaktır. Apple’ın bu sorunu çözmeyi planlayıp planlamadığı henüz bilinmiyor.

iOS 16’nın ilk genel beta sürümü 11 Temmuz haftasında kullanıma sunulacak. Daha sonra, iPhone’unuzun uyumlu olması koşuluyla, bu özelliği ve diğer tüm yeni özellikleri kendiniz test edebilirsiniz. Bu arada, son lansman bu sonbaharda yapılacak.