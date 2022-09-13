Intel, yaklaşmakta olan işlemcileri hakkında bilgi sızdırdı. Şirket, bir sonraki İşlemcinin 6GHz’de çalışacağını onayladıktan sadece bir gün sonra, Kanada web sitesinde istemeden 13. nesil donanım özelliklerini yayınladı. Raptor Lake hattından gelen bilgiler zaten Ağustos ayında sızdırılmıştı.

Bu sefer her şey çok hızlıydı. Yanlışlıkla yayınlanmasından kısa bir süre sonra Intel, Core i5-13600K, Core i7-13700K ve Core i9-13900K işlemcilerin ayrıntılarını sildi. Twitter kullanıcıları, geçtiğimiz hafta sızdırılan slaytlarla eşleşen bilgileri keskin bir gözle tespit edebildi.

Birinci sınıf bir işlemci olan i9 13900K, 24 çekirdeğe ve 32 iş parçacığına sahip olacak. Performans çekirdekleri maksimum 5,4 GHz frekansında çalışacaktır. Buna karşılık, i7 13700K, performans çekirdeklerinde 5,3 GHz’e kadar olan 16 çekirdeğe ve 24 iş parçacığına sahiptir. Sonuncusu, 14 çekirdekli, 20 iş parçacıklı ve maksimum 5.1 GHz frekanslı i5 13600.

İçindekiler Ay sonunda resmi duyuru

Ay sonunda resmi duyuru

Bu ayrıntılara ek olarak daha önce sızdırılan slaytlar, 13. Nesil Core i9 ve Core i7 işlemcilerin Intel’in Thermal Velocity Boost’u kullanması gerektiğini söylüyordu.

Şirketin kendisi tarafından yanlışlıkla sızdırılmasına rağmen Intel, 13. nesil Raptor Lake işlemcilerini resmi olarak açıklamadı. Şirket ise tek iş parçacığı performansında %15, çoklu iş parçacığı performansında ise %41’lik bir iyileşme vaat ediyor.

Intel, 27 Eylül’de tüm 13. nesil planlarını resmi olarak açıklayacak. AMD, Zen 4 Ryzen 7000 işlemcileri piyasaya sürdüğünde tarih aynı olacak.

Kaynak: The Verge