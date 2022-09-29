En önemli Amerikan yarı iletken şirketlerinden ikisi, yonga ilerlemelerinin hızı ve Moore Yasasının hala geçerli olup olmadığı konusunda anlaşamıyor.

Intel CEO’su Pat Gelsinger, Intel’in kurucusunun 1960’lara dayanan temel bir kural olan Moore Yasası’nın “canlı ve iyi” olduğunu söyledi. Gordon Moore’un ortaya attığı teori, yongaların belli bir oranda daha hızlı ve daha ucuz olmaya devam edeceğini belirtiyor.

Ancak Intel’den yaklaşık üç kat daha değerli olan Nvidia, çok farklı bir mesaj veriyor. CEO Jensen Huang geçen hafta Moore Yasasının sona erdiğini söyledi. Huang, yatırımcılara yeni ürünleri tanıttıktan sonra, “Kaba kuvvet transistörlerini kullanma yöntemi ve Moore yasasının ilerlemeleri büyük ölçüde yolunda gitti” dedi.

Farklılık, Intel ve diğer Amerikan yarı iletken şirketleri arasındaki keskin karşıtlığın altını çiziyor. Intel, yongalarının bir kısmını üretmeye devam etmeyi taahhüt ediyor. Ancak Nvidia ve diğerleri esas olarak ABD dışındaki üçüncü taraf dökümhanelere bağlı.

Moore Yasası nedir

Moore Yasası, özellikle bir yonga üzerindeki transistörlerin sayısını ifade eder. Yasa, iki yılda bir ikiye katlayacağını ve işlem gücünü artıracağını söyledi. Bir yonga üzerindeki transistörlerin sayısını artırmak için daha küçük hale getirilmeleri gerekir. Bu da üretim teknolojisinde ilerlemeler gerektiren bir adım.

Intel, yıllarca yarı iletken üretim teknolojisinde liderdi. Sürekli olarak dünyanın en yoğun transistörlerine sahip yongalar üretti. Ancak son yıllarda Intel, şu anda 5 nanometre transistörlü işlemciler üretebilen Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ve Samsung tarafından geride bırakılırken, Intel hala 10 nanometre ve 7 nanometre teknolojilerine takılıp kalıyor.

Intel’in Gelsinger altındaki temel kurumsal hedeflerinden biri, “performans liderliğine” geri dönmektir. Bu, yongalarının, üçüncü taraf dökümhanelerde rakipleri tarafından yapılan yongalar kadar hızlı ve verimli olması gerektiği anlamına gelir. Intel, yetişmek için dört yıl içinde beş “düğüm” veya beş transistör boyutu üretimini ilerletmek isterken, daha küçük transistörlere sahip yeni bir düğüm tanıtması tarihsel olarak iki yıl sürüyor.

Intel’in devam etmesi için Moore Yasasına ihtiyacı var. Çünkü şirket hala aktif olarak tek bir yongaya daha fazla transistör sıkıştırmaya çalışıyor. Ancak boyutun sınırlamaları vardır. Çünkü bir noktada transistörler o kadar küçülür ki bir fizik problemi ile karşı karşıya kalırlar.

Gelsinger, şirketin angström (santimetrenin yüz milyonda biri) boyutuna kadar küçüldüklerinde bile her bir yongaya daha fazla transistör yerleştirmeye devam etmesine olanak sağlayacak gelişmeler üzerinde çalıştığını söyledi.

Gelsinger, “Bugünden tek bir pakette yaklaşık 100 milyar transistör istiyoruz. On yılın sonunda, tek bir pakette bir trilyon transistör isteyeceğiz. Programa uyuyoruz.” dedi.

‘İleriye giden yol’

Nvidia’nın en yeni işlemcileri, şu anda en gelişmiş yarı iletken üretim tekniklerine sahip olan ve dünyanın en büyük yonga üreticisi olan TSMC tarafından üretiliyor. Nvidia yongaları tasarlar ancak üretim tarafı hakkında daha az endişeleri olur.

Nvidia’nın daha küçük transistörler yaratma konusundaki mühendislik zorluğuna verdiği yanıt, Huang’ın “hızlandırılmış bilgi işlem” dediği bir kavramdır. Vizyonunda, yapay zeka gibi yoğun uygulamalar, Nvidia’nın geliştirdiği grafik işlemcisi olan, onları en iyi şekilde idare eden belirli işlemci üzerinde çalışır. Başka bir deyişle, Intel’in uzmanlığına daha az ihtiyaç var.

Huang, “İleriye dönük olarak, Moore yasasının fiyat performans eğrisini sürmeye devam etme fırsatları sona erdi. Yani, 15 yıl – neredeyse 20 yıl – hızlandırılmış bilgi işlemin peşinden gittikten sonra, daha büyük ölçekli bilgi işlem yapabilmek ve bunu uygun maliyetli bir şekilde yapabilmek istiyorsanız, geniş anlamda, hızlandırılmış bilgi işlemin gerçekten ileriye giden yol olduğuna dair geleneksel bir kanı olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Intel, yıllarca düşen performans ve kârdan geri dönmeye çalışırken salı günü yeni yongalar ve yazılımlar duyurdu. Son beş yılda Intel’in hissesi değerinin %28’ini kaybederken Nvidia’nın hisse fiyatı %180’in üzerinde arttı (2022’de %58 düştükten sonra bile).