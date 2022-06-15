Instagram’ın iOS için yayınladığı son güncellemede bir hata keşfedildi. Hata tüm hikayelerini yeniden gözden geçirmelerini sağlarken, Sorun Reddit kullanıcıları tarafından da defalarca bildirildi. Instagram tarafından konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Sorun, Instagram’ın birinin hikayelerini görüntülerken nerede kaldığını algılayamadığı için tekrardan başa sarmasına neden oluyor.

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Şu anda kaç kullanıcının etkilendiği bilinmezken, Twitter’da hikayeleri tekrar izlemeleri gerektiğini bildiren çok sayıda kullanıcı var.

İçindekiler Hata hakkında açıklama geldi

Hata hakkında açıklama geldi

Meta sözcüsü Christine Pai, The Verge‘e bir e-postada şirketin “bazı kişilerin Instagram Hikayelerine erişmekte sorun yaşadığının farkında olduğunu” söyledi. Pai, Instagram’ın “her şeyi olabildiğince çabuk normale döndürmek için çalıştığını” söyledi ve rahatsızlıktan dolayı özür diledi. Neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bize bildirin.