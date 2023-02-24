Instagram‘ın kurucuları Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından oluşturulan kişiselleştirilmiş haber uygulaması Artifact, kayıt gerektirmeden halka açıldı. Uygulama, haberleri arkadaşlarınızla tartışabilme özelliğini içeriyor ve daha kişiselleştirilmiş bir haber okuma deneyimi için geri bildirim kontrolleri ekliyor.

Kullanıcılar yeni bir istatistik fonksiyonu ile haber okuma alışkanlıkları hakkında daha fazla görünürlük elde edebilecekler. Artifact ayrıca, kullanıcıların belirli bir makalenin ağlarında popüler olduğuna dair bir sinyali görüntülemelerine olanak tanıyan bir özelliğe de sahip olacak.

Açılışla birlikte şirket, geniş bir konu yelpazesi yerine belirli ilgi alanlarına ve ağ bağlantılarına odaklanan daha özel ve kişiselleştirilmiş bir platform oluşturmayı hedefliyor.

Artifact nedir?

Artifact, uygulamanın içeriğiyle nasıl etkileşimde bulunduklarına bağlı olarak her kullanıcı için bir dizi haber makalesi oluşturmak üzere makine öğrenimi teknolojisini kullanıyor. Uygulamanın gizlilik ve kullanıcı kontrolüne odaklanması, onu daha az müdahaleci bir haber okuma deneyimi arayan insanlar için bir alternatif haline getirmeye çalışıyor.

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Uygulamanın yaratıcıları, okuyucuların akışlarını kontrol etmelerine, kişiselleştirmelerine ve çeşitlendirmelerine olanak tanıyan araçlar sağlamaya çalışıyor. Uygulamanın rakipleri arasında Google News, Apple News ve Meta’s News Feed gibi teknoloji devleri bulunuyor. Şirkete göre, bekleme listesinde yaklaşık 160.000 başvuru bulunuyordu.

Halka açık lansmandaki gecikme, Instagram’ın kurucularının bir sonraki büyük lansmanına yönelik tüketici ilgisinin eksikliğinin yanı sıra, temel teknolojinin belirli miktarda veri ve en iyi deneyimi sunmak için onu kullanan yeterli sayıda insan gerektirmesinden kaynaklanıyordu.