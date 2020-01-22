Instagram, IGTV butonunu kaldırdı

Popüler sosyal medya platformu Instagram, yeni bir değişikliğe gitti. Uygulamanın ana sayfasında sağ üst köşede bulunan IGTV butonu kaldırıldı.

Sosyal ağ uygulaması Instagram içinde video paylaşımını sağlamak için geliştirdiği özelliklerden biri olan IGTV, beklendiği kadar ilgi görmedi. Birçok kişinin YouTube kullanması ve yeteri kadar kullanıcı dostu olmaması yüzünden popüler olamayan IGTV özelliği ikinci plana atılmış gibi görünüyor.

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IGTV, “Keşfet” sekmesinin bir parçası olmasının yanı sıra ayrı bir uygulama olarak da hizmet vermekte. Ancak bundan sonra uygulamayı açtığınızda sağ üst köşedeki o büyük IGTV simgesini göremeyeceksiniz. IGTV’de dizilerin fragmanlarından sokak röportajlarına kadar binlerce çeşit video yer almakta. Ancak kullanıcıların çoğu IGTV özelliğini sevmediklerini dile getirmekte.

Bu konudaki en önemli rakibi TikTok, TechCrunh’a göre Haziran 2018’den bu yana ABD’de 80,5 milyon indirme gerçekleştirirken IGTV ise 1,1 milyonda kaldı. Popüler sosyal medya platformu Instagram IGTV için birçok yenilikler yapsa da istenilen popülerliği yakalayamadı.

Konuyla ilgili olarak Facebook sözcüsü şunları söyledi: “Instagram uygulamasında ana ekranın sağ üst köşesindeki IGTV simgesini çok az tıklıyoruz . Instagram’ı her zaman mümkün olduğunca basit tutmayı amaçlıyoruz. Bu nedenle topluluğumuzdan gelen geri bildirimlere dayanarak bu butonu kaldırıyoruz” dedi.

Instagram tarafından kaldırılan IGTV butonunun olduğu yere yeni özelliklerin olduğu başka bir buton ekleneceği yönünde tahminler de bulunmakta.