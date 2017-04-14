Instagram’ın Hikayeler Özelliği Snapchat’ten Daha Popüler Oldu

Facebook, Snapchat’in Hikayeler özelliğini başta Instagram olmak üzere bütün platformlarına getirmişti ve bunun karşılığını almaya başladı.

Instagram kullanıcıları günde 200 milyondan fazla Hikaye gönderiyor. Bu uygulamanın tek bir özelliğinin bütün Snapchat’ten daha popüler olduğu anlamına geliyor. 2016’nın son çeyreğinde Snapchat’in günlük yaklaşık olarak 158 milyon aktif kullanıcısı yer alıyordu.

Bu kullanıcıların hepsi Hikayeler özelliğini kullanmıyor. Diğer taraftan Instagram’ın 600 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor ve kullanıcılar Hikayeler özelliğini sık kullanıyor. Ayrıca platformun Hikayeler özelliğine bugün bir yenilik daha geldi.

Artık kullanıcılar kendi fotoğraflarını Hikayelerde çıkartma olarak kullanabilecek. Ayrıca Geosticker özelliğine dört yeni şehir daha eklendi. Artık Chicago, Londra, Madrid ve Tokyo sakinleri de kendi şehirlerine özel stickerları gönderilerine ekleyebilecekler.